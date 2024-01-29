سمير الوافي لمحمد كوكة: ما أكبرك على الركح... وما أصغرك خارجه يا محمد يا كوكة

قال الممثل محمد كوكة في مداخلة على قناة " تلفزة تي في" انه لا يمانع في ان تعاشر ابنته لرجل دون صداق شرط وجود الاحترام مضيفا " مررت شخصيا بهذه التجربة مع زوجتي".



وأضاف " يمكن ان يكون عقد الزواج فيما بعد وذلك حتى يتعرفا على بعضهما اكثر ويستطيعان بالتالي اتخاذ قرار البقاء".

وقد عبر الممثل محمد العوني عن غضبه من هذا التصريح " هذا ليس تطورا بل غباء من قبل اب وانتهاك في حق ابنته" مضيفا " نحن في دولة مسلمة".



الممثل محمد كوكة راقت له اللعبة الإعلامية...هم يعرفونه و هو يعرفهم...فيستدعونه لسؤاله عن المحظورات والتابوهات الدينية ويعرفون قناعاته وأجوبته...وهو لا يقصر معهم ولا يمل من تكرار نفس الآراء...ويعرف أنه حين يكرر في كل مرة أنه لا يصوم أو مع المساكنة حتى لو كانت المعنية إبنته...أو ضد الحجاب...فهو يستفز الأغلبية ويضمن البوز ويثير الجدل ويحرك ماكينة الشتم...المهم أن يتحدث عنه الناس...فتنجح الصفقة...هو يربح تنشيط إسمه المنسي والراكد...والبرنامج يربح البوز والإهتمام...!!!

لعبة رخيصة يا سيد كوكة...خاصة عندما تكررها وتستسلم لها وتتواطئ مع صُنّاعها...وتجاهر بما ستره الله...أنت حر في حياتك الخاصة وفي معاصيك وليس ضروريا ولا محبذا أن تجاهر بذلك لإثارة الجدل العقيم...والمفروض أن تستتر حتى لو كنت حرا في المجاهرة...فأنت لست في السويد أو الدنمارك...بل في مجتمع محافظ...وأنت شخصية عامة ومؤثرة يتابعها الصغار والكبار...ليس من حقك التجاهر بذلك عمدا وقصدا...!!!

تقول لي أنك " حر " !؟؟...نعم لم أقل عكس ذلك...لكن الحرية مسؤولية...والحرية دون رصانة وإتزان تصبح تهورا وإستهتارا وتصابيا...ثم لماذا لم تمارس حريتك وشجاعتك إلا في المواضيع الأخلاقية !؟؟...حرية التعبير أكبر وأوسع من ذلك...والشجاعة أرقى وأغلى من ذلك...لكننا لم نر حريتك وشجاعتك سوى في إستهداف عقيدة الناس !؟؟...ولم نرك تقدميا وحداثيا سوى في نقل قشور التقدمية والحداثة...!!!

ما أكبرك على الركح وما أصغرك خارجه يا محمد يا كوكة...!!!