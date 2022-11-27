ما هي فرص تونس للتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم؟

تعرض المنتخب الدنماركي للهزيمة أمام منتخب فرنسا، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.





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وكان منتخب الدنمارك تعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب التونسي، بدون أهداف.وتعرض المنتخب التونسي للهزيمة أمام نظيره الأسترالي، ظهر اليوم السبت، بهدف دون رد.وبعد هزيمة الدنمارك أمام المنتخب الفرنسي الذي حسم تأهله إلى دور الـ16، لا يزال أمام المنتخب التونسي فرصتين لتخطي دور المجموعات:في حالة تعادل منتخبي الدنمارك وأستراليا في الجولة الثالثة والأخيرة، سيحتاج المنتخب التونسي للفوز على نظيره الفرنسي بهدف نظيف.في حالة انتصار الدنمارك على أستراليا في الجولة الأخيرة، سيصل إلى 4 نقاط.وهو عدد النقاط الذي سيحتاجه المنتخب التونسي للتساوي مع نظيره الدنماركي، وسيأتي بالفوز على فرنسا.ولكن سيحتاج المنتخب التونسي أن يسجل عدد أهداف أكثر من التي سيسجلها المنتخب الدنماركي، بفارق هدف، بمعنى أنه في حالة تسجيل الدنمارك لهدف، سيحتاج المنتخب التونسي لتسجيل هدفين.- النقاط التي حصل عليها.- فارق الأهداف المسجلة والمتلقاة لكل فريق.- أكثر الفرق تسجيلا للأهداف.في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر، يكون الترتيب على النحو التالي:أ-النقاط التي حصل عليها الفريق في المباريات بين الفرق المعنية.ب-فارق الأهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.ج-أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.-اللجوء لقواعد اللعب النظيف التي تحدد على أساس البطاقات الملونة.وتُحتسَب نقاط اللعب النظيف كما يأتي: (بطاقة صفراء -1، بطاقة حمراء غير مباشرة (إنذارين) 3–، بطاقة حمراء مباشرة 4–، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5–).-سحب القرعة من قبل اللجنة المنظمة للفيفا.