سفارة واشنطن في كييف تحث الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 23:19قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - حثت السفارة الأمريكية في كييف الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا لأسباب أمنية، وحذرتهم من ارتياد "التجمعات والمشاركة في الفعاليات العامة" هناك.


وقالت البعثة الدبلوماسية في تحذير تم توزيعه يوم الخميس: "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على عدم زيارة أوكرانيا، وتدعو الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرتها على الفور، عبر وسائل النقل البري المتاحة.. إذا كانت آمنة".

كما حذرت السفارة الأمريكية من "التجمعات الحاشدة والمشاركة في الأنشطة العامة" في أوكرانيا، على خلفية "التهديد الصاروخي".


ونصح الدبلوماسيون مواطنيهم في أوكرانيا بـ"البحث الفوري عن ملجأ" في حال حدوث انفجارات كبيرة أو دوي صفارات الإنذار، وعدم الاقتراب من "أي حطام" أثناء الهجمات الصاروخية وأنه في حال اعتراض الصواريخ أو الطائرات المسيرة، فإن حطامها يمكن أن يشكل تهديدا.
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ووفقا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، فإن "الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء أوكرانيا غير مستقر، وقد تتدهور الأوضاع هناك دون سابق إنذار".

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