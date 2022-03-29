بالفيديو.. صواريخ كاليبر أحد أكثر الأسلحة الروسية فتكا

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أحد أهم الأسلحة وأكثرها فتكا في الجيش الروسي، حيث إنه لا يتحرك إلى الهدف في خط مستقيم.. صاروخ "كاليبر" الدعامة الأساسية في القصف البري للبحرية الروسية.تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الصاروخ ينتمي إلى عائلة صواريخ "كروز"، ويشبه صاروخ كروزتوماهوك الأمريكي، له 5 إصدارات أحدهما للهجوم البري، واثنان مضادان للسفن واثنان مضادان للغواصات.صاروخ كاليبر، قادر على حمل رؤوس نووية، ويتراوح مداه بين 2000- 2600 كم، يبلغ طوله 8.22 متر وقطره 533 ملم.يحلق الصاروخ إلى ارتفاع يبلغ 10 أمتار، عند الاقتراب من الهدف، وعند اقترابه من السفينة المعادية تزيد سرعته يشكل حاد من 0.8 متر إلى 3 أمتار .وسائل إعلام روسية كانت قد أعلنت البدء في تصميم النموذج الجديد من الصاروخ "كاليبر- إم"، عام 2018 يتوقع الصاروخ أن يبلغ مدى عمله 4500 كلم، وسيزيد وزن رأسه القتالي عن 1000 كيلوجرام.وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت إطلاق كاليبر كروز، على منشآت عسكرية للقوات الأوكرانية.ورغم أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب بدأت بعد وقت قصير من اندلاعها، فإنها لم تحقق أي نتيجة ملموسة، كما أن اللقاء بين رئيسي البلدين وفق طلب زيلينسكي لا يبدو قريبا.وعن تطور الأحداث الروسية – الأوكرانية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتن لا يرفض أبدا اللقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه وضع شرطا واحدا لهذا اللقاء.وأوضح لافروف، أن بوتن لا يمانع لقاء زيلينسكي، لكن "يجب أن يتم التحضير لهذه الاجتماعات بشكل جيد".وكان زيلينسكي طالب في أكثر من مناسبة بلقاء بوتن، الذي أمر بشن هجوم عسكري على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.