البيت الأبيض: بايدن سيأمر ببدء العمل على إنشاء دولار أمريكي رقمي

وكالات -

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وقال أحد المسؤولين للصحفيين إن "تداعيات احتمال إصدار دولار رقمي عميقة"، مشددا على الدور الحاسم للعملة الأمريكية في الاقتصاد العالمي.وأضاف: "يجب أن نكون مدركين للغاية بشأن هذا التحليل لأن تداعيات تحركنا في هذا الاتجاه عميقة بالنسبة للبلد الذي يصدر العملة الاحتياطية الأولية في العالم".وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة "يمكن أن تتحرك بسرعة، لكن يمكننا أيضا أن نتحرك بطريقة ذكية وشاملة".ووفقا لبيان للبيت الأبيض، ستدرس الولايات المتحدة الفوائد والمخاطر المحتملة لإنشاء دولار رقمي، مع "الإلحاح على البحث والتطوير بشأن عملات رقمية مشتركة محتملة في الولايات المتحدة"، وسط الارتفاع الهائل في العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين.وقال البيت الأبيض إن حوالي 16 في المائة من الأمريكيين البالغين، حوالي 40 مليون شخص، استثمروا في العملات المشفرة أو تداولوها أو استخدموها.ومع ذلك، قال المسؤول: "بدون رقابة، فإن النمو الهائل في استخدام العملات المشفرة سيشكل مخاطر على الأمريكيين، على استقرار أعمالنا ونظامنا المالي وأمننا القومي".وشدد مسؤول آخر على الحاجة إلى ضمان استفادة جميع الأمريكيين، لأن "الأشكال السابقة للابتكار المالي أدت في النهاية إلى إلحاق الضرر بالعائلات الأمريكية بينما جعلت مجموعة صغيرة من الناس أثرياء للغاية".وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقريرا في يناير يشير إلى أن العملات الرقمية يمكن أن تقدم فوائد محتملة للمستهلكين والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ليس من الواضح أنها ستفوق المخاطر المحتملة.وبموجب أمر بايدن، ستنظر الوكالات الحكومية الأمريكية في منع غسيل الأموال بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاستخدام العملات الرقمية للتهرب من العقوبات المالية.وسينضم أكبر اقتصاد في العالم، إلى أكثر من 100 دولة تستكشف أو أطلقت برامج تجريبية بعملة رقمية لبنكها المركزي (CBDC)، بما في ذلك اليوان الرقمي الصيني.ومن المنتظر أن يدعو الأمر التنفيذي لبايدن الوكالات، بما في ذلك وزارة الخزانة، إلى دراسة القضايا بما في ذلك حماية المستهلك، والشمول المالي واستخدام الأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة.وقلل المسؤولون من أهمية المنافسة من بكين، قائلين إن الدولار "كان وسيظل حاسما لاستقرار النظام النقدي الدولي ككل"، وتلك الصادرة عن البنوك المركزية الأجنبية "لا تهدد هذه الهيمنة".وأدى الارتفاع العالمي للعملات المشفرة والاستخدام المتزايد للمدفوعات الرقمية إلى تعزيز الاهتمام بالأموال الرقمية الرسمية، وتستكشف البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم هذا الاحتمال، حيث أطلقت نيجيريا في أكتوبر عملتها الافتراضية الخاصة، بينما سمحت السلفادور بعملة البيتكوين بالخدمة كعملة قانونية.وشهدت الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة، نموا هائلا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت القيمة السوقية 3 تريليونات دولار في نوفمبر الماضي، فيما كانت قبل 5 سنوات تساوي 14 مليار دولار فقط.