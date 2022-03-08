تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. احتدام المعارك في ضواحي كييف

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أعلنت هيئة الأركان الروسية أن وقفا لإطلاق النار سيسري ابتداء من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء -وهو اليوم الـ13 للغزو الروسي على أوكرانيا- لضمان عمل الممرات الآمنة في عدة مدن أوكرانية، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها تراقب تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا بحر البلطيق.وقالت هيئة الأركان للجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة كييف، وتحاول إنشاء ممر بري في القرم باتجاه مدينة ماريوبول.وذكرت الهيئة في بيان، أن القوات الروسية تسعى لبسط سيطرتها الكاملة على بوتشا وإربين للاقتراب من كييف، وأن الجيش الروسي يحصل على الإمدادات من الأراضي البيلاروسية.واحتدمت المعارك في محيط العاصمة الأوكرانية كييف وعلى محوريها الشمالي والشمالي الغربي. وفي إربين تم رصد فرار آلاف العالقين من وسط إربين، مع استمرار المعارك جنوب المدينة.في غضون ذلك، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسية في زابوروجيا.وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في قصف للقوات الروسية على مجمع سكني في مدينة سومي شمال شرقي البلاد فجر الثلاثاء. وأظهرت صور بثها ناشطون آثار قصف على مبنى سكني وتهدم جزء من المبنى.كما استهدفت غارات جوية روسية مكثفة مدينة جيتومير في غرب كييف. وأظهرت صور بثها ناشطون اندلاع النيران في عدد من المباني، ومحاولات فرق الأطفاء السيطرة عليها.