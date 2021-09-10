إعلام عبري: القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين

الأناضول - ذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أنّ قوات إسرائيلية، ألقت القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا فجر الإثنين الماضي، من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.



وقالت وسائل إعلام عبرية من بينها قناة (كان) الرسمية، وقناة (12) الخاصة، إنّ "قوات إسرائيلية ألقت القبض على الأسيرين الفارين، في مدينة الناصرة شماليّ البلاد".



وقال مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة ألون بن دافيد: إن الأسيرين اللذين تم اعتقالهما هما يعقوب قادري ومحمد العارضة (من حركة الجهاد الإسلامي).



وحتى الساعة 19:00 (ت.غ) لم تصدر بيانات رسمية عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أو الشرطة بشأن ما أوردته وسائل الإعلام.

ونجح 6 معتقلين، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بالفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، الإثنين الماضي.



