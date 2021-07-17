كورونا... أكثر من 52 ألف إصابة و1450وفاة جديدة بالبرازيل خلال 24 ساعة

الأناضول -

سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية 1450وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 45 ألف إصابة.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.وأوضح البيان أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 1450حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 540 ألفًا و500 حالة.كما أشار إلى تسجيل 45 ألفًا و591 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19مليونًا و308 آلاف، و109 حالات.أما عدد المتعافين فارتفع إلى 17 مليونًا و951 ألفًا و699 متعافٍ، بحسب البيان نفسه.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.ومع ذلك تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.وحتى فجر السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 190مليونا و260 ألفًا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و91 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 173مليونًا و473 ألفًا وفق موقع "وورلد ميتر".