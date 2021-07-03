إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتضرب موعدا مع الدنمارك في نصف نهائي أمم أوروبا

تأهلت إنجلترا لنصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 ، بعد فوزها على المنتخب الأوكراني 4-0 ، في ربع النهائي.
افتتح هاري كين التسجيل في الدقيقة الخامسة ، ومنح منتخب الأسود الثلاثة تقدمًا سريعًا في بداية المباراة.
وسجل المدافع هاري ماجواير الهدف الثاني في الدقيقة 46 ليعزز تقدم إنجلترا على أوكرانيا.
هاري كين نجم توتنهام ، بدون ثنائية الشخصية في الدقيقة 50 ، ليكتب اسمه مع آلان شيرر بـ10 أهداف ، وهو أكبر عدد في البطولات الكبرى.
واختتمت الأهداف الإنجليزية بالمتوسط على ملعب ليفربول جوردان هندرسون لتأهل بلاده إلى نصف النهائي.
وستواجه إنجلترا الدنمارك في نصف النهائي على ملعب ويمبلي بلندن.
افتتح هاري كين التسجيل في الدقيقة الخامسة ، ومنح منتخب الأسود الثلاثة تقدمًا سريعًا في بداية المباراة.
وسجل المدافع هاري ماجواير الهدف الثاني في الدقيقة 46 ليعزز تقدم إنجلترا على أوكرانيا.
هاري كين نجم توتنهام ، بدون ثنائية الشخصية في الدقيقة 50 ، ليكتب اسمه مع آلان شيرر بـ10 أهداف ، وهو أكبر عدد في البطولات الكبرى.
واختتمت الأهداف الإنجليزية بالمتوسط على ملعب ليفربول جوردان هندرسون لتأهل بلاده إلى نصف النهائي.
وستواجه إنجلترا الدنمارك في نصف النهائي على ملعب ويمبلي بلندن.
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