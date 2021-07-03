إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتضرب موعدا مع الدنمارك في نصف نهائي أمم أوروبا

تأهلت إنجلترا لنصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 ، بعد فوزها على المنتخب الأوكراني 4-0 ، في ربع النهائي.افتتح هاري كين التسجيل في الدقيقة الخامسة ، ومنح منتخب الأسود الثلاثة تقدمًا سريعًا في بداية المباراة.وسجل المدافع هاري ماجواير الهدف الثاني في الدقيقة 46 ليعزز تقدم إنجلترا على أوكرانيا.هاري كين نجم توتنهام ، بدون ثنائية الشخصية في الدقيقة 50 ، ليكتب اسمه مع آلان شيرر بـ10 أهداف ، وهو أكبر عدد في البطولات الكبرى.واختتمت الأهداف الإنجليزية بالمتوسط ​​على ملعب ليفربول جوردان هندرسون لتأهل بلاده إلى نصف النهائي.وستواجه إنجلترا الدنمارك في نصف النهائي على ملعب ويمبلي بلندن.