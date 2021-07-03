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إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتضرب موعدا مع الدنمارك في نصف نهائي أمم أوروبا

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 22:03 قراءة: 0 د, 30 ث
تأهلت إنجلترا لنصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 ، بعد فوزها على المنتخب الأوكراني 4-0 ، في ربع النهائي.

افتتح هاري كين التسجيل في الدقيقة الخامسة ، ومنح منتخب الأسود الثلاثة تقدمًا سريعًا في بداية المباراة.


وسجل المدافع هاري ماجواير الهدف الثاني في الدقيقة 46 ليعزز تقدم إنجلترا على أوكرانيا.

هاري كين نجم توتنهام ، بدون ثنائية الشخصية في الدقيقة 50 ، ليكتب اسمه مع آلان شيرر بـ10 أهداف ، وهو أكبر عدد في البطولات الكبرى.

واختتمت الأهداف الإنجليزية بالمتوسط ​​على ملعب ليفربول جوردان هندرسون لتأهل بلاده إلى نصف النهائي.

وستواجه إنجلترا الدنمارك في نصف النهائي على ملعب ويمبلي بلندن.

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