دورتموند يحجز أول بطاقات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع إشبيلية بهدفين لمثلهما في إياب دور الـ 16..

بلغ بوروسيا دورتموند الألماني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع نظيره إشبيلية الإسباني بهدفين لمثلهما، الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 من المسابقة القارية.دخل إشبيلية المباراة مهاجمًا منذ البداية على أمل تعويض سقوطه ذهابًا على ميدانه بهدفين لثلاثة، وكاد الفريق الأندلسي أن يسجل في مرمى الألمان إلا أن محاولاته الكثيرة لم يكتب لإحداها النجاح.وعلى عكس مجريات اللعب، تمكن دورتموند من خطف هدف أول جاء عند الدقيقة 35، من هجمة بدأها محمود داوود وأنهاها النرويجي إرلينغ هولاند بتسديدة سكنت الشباك، ومعها انتهت أحداث الشوط الأول.وعاد إشبيلية ليجدد محاولاته في الشوط الثاني، إلا أن هولاند كرر سيناريو الشوط الأسبق وسجل هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 54 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (الفار).ورغم تخلفه بفارق هدفين، لم يستسلم إشبيلية للهزيمة وظل يهاجم مناطق دورتموند حتى جاءت الدقيقة 68 لتشهد تسجيل الهدف الأول للضيوف من ركلة جزاء نفذها المغربي يوسف النصيري، الذي دون أسمه على الهدف الثاني برأسية عند الدقيقة السادسة من الوقت البديل.وبهذا حجز بوروسيا دورتموند أول بطاقات الدور ربع النهائي مستغلا نتيجة الذهاب على أرض إشبيلية، ليتفوق الفريق الألماني بمجموع المواجهتين (5 - 4).