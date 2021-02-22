حاملة طائرات فرنسية إلى شرقي المتوسط والمحيط الهندي والخليج

الأناضول -

في مهمة تستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل، وفق إعلان وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي..

أعلنت فرنسا إرسالها حاملة طائراتها "شارل ديغول" برفقة 20 مقاتلة في مهمة تشمل مناطق شرقي البحر المتوسط والمحيط الهندي والخليج.وقالت وزير الدفاع الفرنسية "فلورنس بارلي" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، إنه جرى إرسال الحاملة شارل ديغول، الأحد، باتجاه مناطق شرقي البحر المتوسط و المحيط الهندي والخليج.بدورها، قالت وزارة الدفاع في بيان، إن الحاملة شارل ديغول ستقوم بمهام في المناطق المشار إليها، حتى يونيو/حزيران المقبل، برفقة 20 مقاتلة من طراز "رافال"، في إطار عملية "تشامال".وأوضحت أنه سيتم التركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة الإرهاب بشكل عام.يشار إلى أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" كانت راسية في ميناء تولون الفرنسي، منذ أبريل/نيسان 2020.وسبق أن أعلنت السلطات الفرنسية أن ثلثا طاقم السفينة أصيب بفيروس كورونا، وأنه جرى نقل نحو 30 جنديا إلى المستشفى.وأطلقت فرنسا عملية "تشامال" في 19 سبتمبر/أيلول 2014، عبر غارات جوية ضد تنظيم داعش في العراق، ووسعت نطاقها لاحقا لتشمل التصدي لخطر التنظيم في سوريا أيضا.