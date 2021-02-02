بايدن يهدد بإعادة فرض العقوبات على ميانمار

الأناضول -

واشنطن - هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة العقوبات على ميانمار، الإثنين، على خلفية الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السطلة، .وقال بايدن، في بيان: "الانقلاب هو اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".وأضاف مهددا أن إدارته "ستراجع على الفور القرار 2016 برفع العقوبات الاقتصادية وسط آمال وقتها في انتقال سلمي إلى حكومة ديمقراطية".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بورما (ميانمار) خلال العقد الماضي بناء على التقدم نحو الديمقراطية".وتابع: "عكس هذا التقدم سوف يستلزم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات لدينا، يتبعها الإجراء المناسب".وفجر الإثنين، نفذ قادة في الجيش، انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم رئيسها وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.ويأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.