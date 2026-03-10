الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة : "اتفاق شبه رسمي مع المدرب حسان قابسي" (الناطق الرسمي للفريق)

أكد الأسعد النفاتي الناطق الرسمي باسم الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة حصول اتفاق شبه رسمي مع المدرب حسان القابسي لتولي المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّه في صورة إتمام الاتفاق، فإن حسان القابسي سيباشر مهامه على رأس الجهاز الفني للملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة غدا الإربعاء.وبيّن لسعد النفاتي أنّ مهمة حسان القابسي ستكون تأمين بقاء الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.وكشف أنّ الهيئة المديرة قررت المحافظة على الطاقم الفني الذي عمل مع المدرب السابق ابراهيم السحباني والمتكوّن من على بن سالم (مدرب مساعد) وعادل ساسي (مدرب حراس) وبسام العيادي (معد بدني) ليرافق المدرب حسان القابسي في مهامه.وفي ذات السياق، نفى الناطق الرسمي للملعب الافريقي لمنزل بورقيبة اقالة المدرب السابق ابراهيم السحباني مشيرا الى أنّ القطيعة بين الطرفين تمّت بالتراضي.يذكر أنّ الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة يعيش أزمة نتائج إذ يقبع في المركز الرابع عشر والأخير في جدول ترتيب منافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 14 نقطة وذلك قبل 7 جولات من نهاية الموسم الرياضي 2025-2026.وتجدر الاشارة إلى أنّ حسان القابسي سبق له تدريب أكثر من فريق على غرار مستقبل القصرين وجمعية اريانة وقوافل قفصة ومستقبل وادي الليل واتحاد تطاوين والأولمبي الباجي وجندوبة الرياضية وسكك الحديد الصفاقسي ومستقبل الرجيش واتحاد بن قردان والملعب القابسي وأولمبيك سيدي بوزيد وبعث بوحجلة.