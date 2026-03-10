Babnet   Latest update 13:40 Tunis

الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة : "اتفاق شبه رسمي مع المدرب حسان قابسي" (الناطق الرسمي للفريق)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67b4afc1d92103.41829338_qhloknjigfpme.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 13:21 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أكد الأسعد النفاتي الناطق الرسمي باسم الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة حصول اتفاق شبه رسمي مع المدرب حسان القابسي لتولي المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّه في صورة إتمام الاتفاق، فإن حسان القابسي سيباشر مهامه على رأس الجهاز الفني للملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة غدا الإربعاء.

وبيّن لسعد النفاتي أنّ مهمة حسان القابسي ستكون تأمين بقاء الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وكشف أنّ الهيئة المديرة قررت المحافظة على الطاقم الفني الذي عمل مع المدرب السابق ابراهيم السحباني والمتكوّن من على بن سالم (مدرب مساعد) وعادل ساسي (مدرب حراس) وبسام العيادي (معد بدني) ليرافق المدرب حسان القابسي في مهامه.


وفي ذات السياق، نفى الناطق الرسمي للملعب الافريقي لمنزل بورقيبة اقالة المدرب السابق ابراهيم السحباني مشيرا الى أنّ القطيعة بين الطرفين تمّت بالتراضي.
يذكر أنّ الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة يعيش أزمة نتائج إذ يقبع في المركز الرابع عشر والأخير في جدول ترتيب منافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 14 نقطة وذلك قبل 7 جولات من نهاية الموسم الرياضي 2025-2026.
وتجدر الاشارة إلى أنّ حسان القابسي سبق له تدريب أكثر من فريق على غرار مستقبل القصرين وجمعية اريانة وقوافل قفصة ومستقبل وادي الليل واتحاد تطاوين والأولمبي الباجي وجندوبة الرياضية وسكك الحديد الصفاقسي ومستقبل الرجيش واتحاد بن قردان والملعب القابسي وأولمبيك سيدي بوزيد وبعث بوحجلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325131

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
18°-10
20°-10
18°-9
20°-8
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>