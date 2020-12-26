أردوغان يشهد افتتاح أول منشأة لإنتاج الليثيوم في تركيا

الأناضول -

الرئيس التركي:

ـ ليثيوم هذه المنشأة سيستخدم في بطاريات السيارة المحلية "TOGG"



ـ أكسبنا تركيا أحد أهم أساطيل التنقيب والمسح السيزمي بالعالم

ـ نسعى لضمان استفادة الاقتصاد التركي من جميع ثرواتنا الطبيعية

ـ تركيا تضم نحو 73 بالمئة من الاحتياطي العالمي من معدن البورون

ـ حجم منتجات البورون المكرر في تركيا ارتفع إلى مليون و600 ألف طن

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في افتتاح أول منشأة لإنتاج كربونات الليثيوم محليًا في ولاية "أسكي شهير" وسط البلاد.وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي من إسطنبول، خلال الافتتاح، إن تركيا تخطط لإنتاج الليثيوم الذي سيستخدم في بطاريات السيارة المحلية "TOGG" في هذه المنشأة التي تحمل اسم "إيتي".من ناحية أخرى، أشار أردوغان إلى أن معدن "البورون" يعدّ من الموارد الباطنية الأكثر استراتيجية بالنسبة إلى تركيا، لذلك يتم إيلاء أهمية خاصة له.وأضاف أن هذا المعدن يتم الاستفادة منه في جميع المجالات، بدءا من التطبيقات النووية وحتى البلاستيك والوقود والأجهزة الإلكترونية وتقنيات النانو والسيارات والطاقة.وبين أن حجم منتجات البورون المكرر في تركيا ارتفع إلى مليون و600 ألف طن بحلول ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما كان 436 ألف طن عام 2002.وأوضح أن عائدات تصدير البورون كانت بحدود 186 مليون دولار عام 2002، لكنها ارتفعت إلى 610 ملايين دولار رغم وباء كورونا بحلول ديسمبر.ولفت إلى أن تركيا تضم نحو 73 بالمئة من الاحتياطي العالمي من معدن البورون الذي يسمى اختصارا "البور".وتدخل مشتقات البورون في العديد من القطاعات، لا سيما السيارات والبناء وأنظمة الحواسيب، فضلا عن الصناعات الدفاعية.وتُستعمل بطاريات الليثيوم على مستوى العالم لتشغيل الإلكترونيات المحمولة المستخدمة في التواصل والعمل والدراسة والاستماع للموسيقى والبحث عن المعرفة.كما قادت تلك البطاريات إلى تطوير سيارات كهربائية طويلة المدى وتخزين الطاقة من مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وفي السياق، شدد الرئيس التركي على أن بلاده شهدت عامًا حافلًا بالأخبار السارة والبشائر، خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة.وتابع: "أكسبنا تركيا أحد أهم أساطيل التنقيب والمسح السيزمي بالعالم، ثم بدأنا العمل حتى حصلنا على النتيجة بحمد الله".ولفت إلى أن احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في بئر "طونا 1" بالبحر الأسود (405 مليارات متر مكعب) شكّل نقطة تحول بالنسبة إلى تركيا.وبيّن أن هذا الاكتشاف للغاز الطبيعي أظهر الإمكانات الحقيقية لتركيا التي تحيط بها موارد الطاقة.وزاد: "نهدف من خلال هذا الاكتشاف إلى خفض الاعتماد على الخارج بشكل كبير في الغاز الطبيعي، ونعتقد أننا سنشهد المزيد".وأكد أردوغان، على أن حكومته تسعى لضمان استفادة الاقتصاد التركي من جميع الثروات الطبيعية والباطنية وليس فقط موارد الهيدروكربون.