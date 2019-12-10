العاهل السعودي يستقبل رئيس وزراء قطر

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - الرياض - استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي يمثل بلاده في القمة الخليجية الـ40.
ووفق لقطات متلفزة، بثتها قنوات تلفزة سعودية، بينها "العربية"، تبادل الملك سلمان، الذي يترأس القمة، مع المسؤول القطري البارز عبارات الترحاب والابتسامات، خلال لقاء جمعهما بقصر استقبال قادة القمة في الرياض.
ويغيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمرة الثانية على التوالي، عن المشاركة بالقمة الخليجية، لكنه رفع تمثيل بلاده في القمة إلى مستوى رئيس الوزراء مقارنة بقمة العام الماضي؛ حيث ترأس وفد الدوحة، آنذاك، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.
وبشكل معتاد، غاب السلطان العماني، قابوس بن سعيد الذي بدأ قبل أيام رحلة علاج خارج البلاد، وحل مكانه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء.
كما يغيب خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وحل مكانه نائبه رئيس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد.
فيما يشارك عاهل البحرين حمد بن عيسي، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بخلاف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تستضيف بلاده القمة.
وعقدت القمة الـ 39 في الرياض، بغياب القادة الثلاثة أيضا، وإن كانت هذه المرة شهدت رفع قطر مستوى المشاركة، مع بقاء التمثيل الإماراتي والعماني كما هو.
وتلتئم اليوم القمة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي بقصر الدرعية في الرياض. وكان مقررا في الأصل عقد القمة في الإمارات، لكن تقرر نقلها إلى السعودية دون إبداء أسباب.
ووفق إعلام إماراتي، تُعقَد القمة الـ40 بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (الإمارات هذه المرة) بأن تُعقَد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016 .
وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية السابقة رقم 39، حيث ترأست سلطنة عمان الدورة الخليجية السابقة، في حين عقدت القمة في دولة المقر في الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.
وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" بعد رفضهم المشاركة سابقا.
ووفق لقطات متلفزة، بثتها قنوات تلفزة سعودية، بينها "العربية"، تبادل الملك سلمان، الذي يترأس القمة، مع المسؤول القطري البارز عبارات الترحاب والابتسامات، خلال لقاء جمعهما بقصر استقبال قادة القمة في الرياض.
ويغيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمرة الثانية على التوالي، عن المشاركة بالقمة الخليجية، لكنه رفع تمثيل بلاده في القمة إلى مستوى رئيس الوزراء مقارنة بقمة العام الماضي؛ حيث ترأس وفد الدوحة، آنذاك، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.
وبشكل معتاد، غاب السلطان العماني، قابوس بن سعيد الذي بدأ قبل أيام رحلة علاج خارج البلاد، وحل مكانه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء.
كما يغيب خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وحل مكانه نائبه رئيس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد.
فيما يشارك عاهل البحرين حمد بن عيسي، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بخلاف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تستضيف بلاده القمة.
وعقدت القمة الـ 39 في الرياض، بغياب القادة الثلاثة أيضا، وإن كانت هذه المرة شهدت رفع قطر مستوى المشاركة، مع بقاء التمثيل الإماراتي والعماني كما هو.
وتلتئم اليوم القمة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي بقصر الدرعية في الرياض. وكان مقررا في الأصل عقد القمة في الإمارات، لكن تقرر نقلها إلى السعودية دون إبداء أسباب.
ووفق إعلام إماراتي، تُعقَد القمة الـ40 بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (الإمارات هذه المرة) بأن تُعقَد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016 .
وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية السابقة رقم 39، حيث ترأست سلطنة عمان الدورة الخليجية السابقة، في حين عقدت القمة في دولة المقر في الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.
وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" بعد رفضهم المشاركة سابقا.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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