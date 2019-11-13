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الإمارات تعلن مقتل أحد عسكرييها جنوبي السعودية

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
الأناضول - أبوظبي - أعلنت الإمارات، مساء الأربعاء، مقتل أحد عسكرييها، جنوبي السعودية.

ووفق وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية (وام)، "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد العريف طارق حسين البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران (جنوبي السعودية)".


وتابعت أن ذلك "ضمن مشاركة القوات (الإماراتية) في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن"، حسب المصدر ذاته.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

  
  
     
  
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