الإمارات تعلن مقتل أحد عسكرييها جنوبي السعودية

Mercredi 13 Novembre 2019
الأناضول - أبوظبي - أعلنت الإمارات، مساء الأربعاء، مقتل أحد عسكرييها، جنوبي السعودية.
ووفق وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية (وام)، "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد العريف طارق حسين البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران (جنوبي السعودية)".
وتابعت أن ذلك "ضمن مشاركة القوات (الإماراتية) في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن"، حسب المصدر ذاته.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.
ووفق وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية (وام)، "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد العريف طارق حسين البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران (جنوبي السعودية)".
وتابعت أن ذلك "ضمن مشاركة القوات (الإماراتية) في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن"، حسب المصدر ذاته.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.
En continu
- 15:40 عبير موسي... القصاص..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
14°
|14°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|14°-14
|19°-13
|20°-14
|18°-12
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 681) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 493) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 305) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 555) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 819) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 220) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 342) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 311) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 540) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 208) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 751) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 785) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 665) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 063) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 950) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 947) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 439) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 197) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 328) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 530) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:Faten (Tunisia )
Sur: راشد الغنوشي يؤكد عقب انتخابه رئيسا للبرلمان الحرص ''على رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية.. التي تجسد سلطة الشعب''