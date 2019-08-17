الطب يحسم سبب ''وفاة'' جيفري إبستين

Samedi 17 Août 2019



وكالات

- أظهرت نتائج تشريح جثة الثري الأميركي جيفري إبستين الذي وجد ميتا في زنزانته، أنه أقدم على الانتحار شنقاً، وفق ما أفادت وسائل إعلام الجمعة.تأتي هذه النتيجة التي كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عنها بعد ستة أيام من العثور على جثة رجل الأعمال البالغ 66 عاماً والمتهم بالاتجار بالقاصرات بهدف الجنس.وفي الأيام الأخيرة، تداول كثيرون نظريات مؤامرة حول السبب الحقيقي لوفاة الرجل.وكانت مصادر رسمية في الولايات المتحدة، أعلنت السبت الماضي ، انتحار جيفري إبستين الملياردير الأمريكي، صديق الرئيس دونالد ترامب خلال تواجده في أحد السجون الأمريكية.يذكر أن أبستين وضع قبل أسبوعين في "قسم مراقبة حالات الانتحار" بالسجن، بعد أن عثر عليه فاقدا للوعي في زنزانته، مع جروح في رقبته.وفي 6 يوليو/ تموز المنصرم، اعتقلت السلطات الأمريكية إبستين، المقرب من المشاهير والسياسيين وخصوصا ترامب، لدى عودته من باريس على متن طائرته الخاصة، على خلفية اتهامات بـ"تجارة الجنس" والتحرض بالقاصرات، المنسوبة إليه بين سنتي 2002 و2005.وأوضح المصدر نفسه أن إبستين متهم بـ"الاتجار الجنسي"، والضلوع في عصابة إجرامية.كما كان إبستاين متهما، قبل 10 سنوات، بالاستعانة بخدمات غير مشروعة لعشرات القاصرات في منزله في ولاية فلوريدا، وحكم عليه عام 2008 بالسجن 18 شهرا.وحصل على هذا الحكم المخفف، بعدما توصل لاتفاق مثير للجدل بشأن عقوبته، التي كادت أن تصل إلى السجن مدى الحياة.لكنه أبرم اتفاقا مع المدعي العام في فلوريدا وقتها ألكسندر أكوستا، الذي بات اليوم وزير العمل في عهد ترامب، وأقر في الاتفاق بذنبه في الاستعانة بخدمات قاصرات، مما سمح له بتقصير عقوبته إلى 13 شهرا، والاستفادة من تسهيلات.وسلطت هذه القضية الضوء على العلاقات الوطيدة التي يقيمها جيفري إبستين مع كبار السياسيين، من بينهم ترامب، والرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، والأمير أندرو، ابن الملكة إليزابيث الثانية.