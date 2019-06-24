كاس امم افريقيا - مالي تقسو على موريتانيا برباعية

Lundi 24 Juin 2019
الأناضول - حقق المنتخب المالي، الإثنين، فوزًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وكان المنتخب التونسي قد تعادل في وقت سابق اليوم مع أنغولا بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، تصدرت مالي الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن تونس وأنغولا، وأخيرًا موريتانيا بلا رصيد من النقاط.
دخل المنتخب المالي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 37 إثر تسديدة قوية من عبد الله ديابي.
ومع حلول الدقيقة 45 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمالي نفذها موسى ماريجا في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.
وجاءت الدقيقة 55 لتشهد معها الهدف الثالث لمالي إثر تسديدة قوية من أداما تراوري سكنت الشباك.
ودخل الموريتاني التاريخ من أوسع أبوابه بتسجيله لأول أهدافه في أول مشاركة له بالبطولة الإفريقية عن طريق هاكين من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
وبعدها بدقيقة جاء الهدف الرابع لمالي عبر تراوري مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء ليخرج منتخب بلاده فائزًا باللقاء.
وكان المنتخب التونسي قد تعادل في وقت سابق اليوم مع أنغولا بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، تصدرت مالي الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن تونس وأنغولا، وأخيرًا موريتانيا بلا رصيد من النقاط.
دخل المنتخب المالي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 37 إثر تسديدة قوية من عبد الله ديابي.
ومع حلول الدقيقة 45 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمالي نفذها موسى ماريجا في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.
وجاءت الدقيقة 55 لتشهد معها الهدف الثالث لمالي إثر تسديدة قوية من أداما تراوري سكنت الشباك.
ودخل الموريتاني التاريخ من أوسع أبوابه بتسجيله لأول أهدافه في أول مشاركة له بالبطولة الإفريقية عن طريق هاكين من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
وبعدها بدقيقة جاء الهدف الرابع لمالي عبر تراوري مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء ليخرج منتخب بلاده فائزًا باللقاء.
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|J
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|1
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|0
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|P
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Par:keyser3050 (France )
Sur: المنتخب التونسي يسقط في فخ التعادل امام نظيره الانغولي بكاس الامم الافريقية