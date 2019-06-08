اليابان.. جلسة لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي لدول العشرين

Samedi 08 Juin 2019
الأناضول - تسوكوبا / مروة أوزلم تشكار - استضافت مدينة تسوكوبا اليابانية، السبت، جلسة مشتركة لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي، للدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
وشارك من الجانب التركي وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.
وبحث المجتمعون في الجلسة، التقاطعات بين التجارة والاقتصاد الرقمي.
وفي كلمة خلال الجلسة، قالت بكجان: "نعتقد بأن زيادة المشاركة الرقمية تعد من أهم قضايا التعاون بين مجموعة دول العشرين في مجال الاقتصاد الرقمي".
من جانبه، أكد "ورانك" على ضرورة إيلاء أهمية للأمن بقدر تدفق البيانات، من أجل تحقيق عالم رقمي يعمل بشكل جيد.
وتحتضن اليابان، يومي السبت والأحد، اجتماعا لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي، يسبق قمة مجموعة العشرين.
ويناقش المشاركون سبل تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ويلتقي الوزير "ورانك"، كلا من وزراء الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، والتجارة البريطانية مارجوت جيمس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي يون يونغ مين.
يشار أن قمة مجموعة العشرين، ستعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري، في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقادة الدول الأعضاء.
وشارك من الجانب التركي وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.
وبحث المجتمعون في الجلسة، التقاطعات بين التجارة والاقتصاد الرقمي.
وفي كلمة خلال الجلسة، قالت بكجان: "نعتقد بأن زيادة المشاركة الرقمية تعد من أهم قضايا التعاون بين مجموعة دول العشرين في مجال الاقتصاد الرقمي".
من جانبه، أكد "ورانك" على ضرورة إيلاء أهمية للأمن بقدر تدفق البيانات، من أجل تحقيق عالم رقمي يعمل بشكل جيد.
وتحتضن اليابان، يومي السبت والأحد، اجتماعا لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي، يسبق قمة مجموعة العشرين.
ويناقش المشاركون سبل تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ويلتقي الوزير "ورانك"، كلا من وزراء الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، والتجارة البريطانية مارجوت جيمس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي يون يونغ مين.
يشار أن قمة مجموعة العشرين، ستعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري، في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقادة الدول الأعضاء.
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Par:lahache (Tunisia )
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