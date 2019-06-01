فوضى وأزمة في إياب نهائي أبطال إفريقيا بسبب عطل تقنية الفيديو

Samedi 01 Juin 2019
الأناضول - محمد يونس - شهدت مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم واقعة غريبة من نوعها.
وتمثلت الواقعة في توقف المباراة في شوطها الثاني وتحديدًا منذ الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.
ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدفًا للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.
وانفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو "الفار"، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء .
وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة ، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.
وتوقفت المباراة لأكثر من 25 دقيقة حيث توقفت المباراة بسبب عطل في الفار، حتى أن المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري (كاف) نزل إلى أرضية ملعب رادس للتعرف على حجم المشكلة.
وتمثلت الواقعة في توقف المباراة في شوطها الثاني وتحديدًا منذ الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.
ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدفًا للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.
وانفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو "الفار"، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء .
وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة ، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.
وتوقفت المباراة لأكثر من 25 دقيقة حيث توقفت المباراة بسبب عطل في الفار، حتى أن المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري (كاف) نزل إلى أرضية ملعب رادس للتعرف على حجم المشكلة.
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Par:Sly ( )
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