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الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس وتجنب العنف بفنزويلا

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
الأناضول - بروكسل / شريفة جتين - قال الاتحاد الأوروبي، إنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمحاولة الانقلاب في فنزويلا، داعيا الأطراف إلى "تجنب جميع أنواع العنف وضبط النفس".

جاء ذلك في بيان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، الثلاثاء، حول الأحداث المتعلقة في فنزويلا.


وأضافت موغيريني، أن الحل الوحيد للأزمة في فنزويلا، "هو عبر الوسائل السياسية والسلمية والديمقراطية".

وأكدت موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي "يرفض جميع أنواع العنف، ويدعو إلى ضبط النفس لتخفيف التوتر ولتجنب الخسائر في الأرواح".

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي "يدعم بقوة تطلعات الشعب الفنزويلي المشروعة، وأنه على استعداد لتقديم الجهود الداعمة لاستعادة الديمقراطية وسيادة القانون".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين بالسلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع والإطاحة بالرئيس مادورو.

وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، أنه تمت السيطرة على محاولة الانقلاب التي شهدتها فنزويلا، موضحا أن تلك المحاولة "كانت محدودة النطاق وغير كبيرة".

ووصف بادرينو محاولة الإنقلاب بأنها "سخيفة". مؤكدا أن "القيادة العليا لا تزال موالية (للرئيس نيكولاس) مادورو".

  
  
     
  
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