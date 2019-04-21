''المايسترو'' في رمضان على الوطنية : مسلسل واعد يقطع مع الرّداءة

Dimanche 21 Avril 2019



باب نات

- نشرت الأحد 21 أفريل، القناة الوطنة الأولى، الومضة الاعلانية لمسلسل "المايسترو الذي ستبثّه القناة خلال شهر رمضان والذي سيكون من بطولة أحمد الحفيان ودرّة زروق.ولاقت الوضة الاعلانية عديد التفاعلات الايجابية واعتبر عديد النشطاء أن المايسترو مسلسل واعد سيقطع مع الرّداءة وسكون أفضل عمل في رمضان 2019.ونشرت بطلة المسلسل درّة رزوق الومضة الاعلانية وعلّقت قائلة "بالنسبة لي المايسترو ليس مسلسلا فقط، هو تجربة إنسانية مؤثرة في حياتي".