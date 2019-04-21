الرابطة الاولى - الجولة 20 - النتائج

Dimanche 21 Avril 2019



وات

في حمام الانف نادي حمام الانف 1 طارق القضاعي (25) نجم المتلوي 1 بوبكر ديارا (78)في باردو الملعب التونسي 3 عصام بن خميس (12) وسيف الدين بن عكرمي (35 ض ج) وغاي مبنزا (44) مستقبل قابس 1 جاك ميدينا (27)في المنستير الاتحاد المنستيري 0 الترجي الرياضي 1 حمدو الهوني (58)في قابس الملعب القابسي 1 لمجد عامر (45 ض ج) النادي الصفاقسي 3 علاء المرزوقي (8 و83) ونذير القريشي (37)في رادس النادي الافريقي 0 اتحاد بنقردان 1 خالد يحيي (21)في القيروان شبيبة القيروان 1 اسامة بوقرة (58) النادي البنزرتي 0ويذكر ان لقاء النجم الساحلي واتحاد تطاوين تاجل الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لفريق جوهرة الساحل.