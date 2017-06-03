سافرت من دبي إلى لبنان لعملية تجميل.. فخرجت جثة هامدة

Samedi 03 Juin 2017

وكالات

"معدوم الضمير"

وصلت ميتة

تفاصيل عوارض الجلطة الدهنية

معايير إجراء العملية

عوارض الجلطة والإجراءات الطبية





Publié le:2017-06-03 15:13:32

- لم تكن فرح قصاب، تلك الأم العراقية لطفلين، التي لم تتخطَّ الـ 33 من العمر تتوقع أن تنتهي بها مجرد عملية تجميلية، جثة هامدة.فرح التي سافرت من دبي إلى لبنان قاصدة واحداً من أشهر أطباء التجميل، نادر صعب كما تناقل العديد من وسائل الإعلام المحلية، والتي فُجِع أهلُها، ويُتِّم أولادُها، لم تلقَ إلا الموت.هكذا تحولت عملية بسيطة لشفط الدهون يوم الأربعاء الماضي، إلى مأساة لفت عائلتها، وهزَّت لبنان برمته.وفي حديث لصحيفة النهار اللبنانية، أكد والد فرح، رجل الأعمال جواد قصاب أنه لم يكن على علم بخطوتها، لأن ابنته كانت تعلم أنه سيرفضها. وأوضح "أن كل ما كانت تريده فرح هو شفط بعض الدهون من بطنها، لكن "معدوم الضمير"، بحسب وصفه للطبيب، شجعها على شفط كامل جسدها، لا بل أجرى لها خمس عمليات دفعة واحدة بتكلفة 50 ألف دولار".وفي التفاصيل، أن فرح بقيت في غرفة العمليات في عيادة بمنطقة "النقاش" (ساحل المتن) تعود إلى طبيب تجميل شهير في لبنان، لأكثر من 4 ساعات، وبعد أن طال انتظار العائلة، وإلحاح أمها بالسؤال عن ابنتها، أُخبرت العائلة أنها نقلت إلى مستشفى "سيدة لبنان" في منطقة جونية البعيدة نسبياً، علماً أنه توجد عدة مستشفيات أكثر قرباً بمحيط العيادة.وبعد الحادثة الفاجعة، تحركت وزارة الصحة اللبنانية وطلبت وقف أي أعمال في العيادة أو مستشفى التجميل، في انتظار انتهاء تحقيق مديرية العناية الطبية في القضية.كما تم ضم تقرير الطبيب الشرعي للملف، كي يصار إلى تحديد أسباب الوفاة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.من جهته، أكد مستشفى "سيدة لبنان" الذي استقبل فرح، أنها وصلت ميتة. وأوضح المستشفى أنها قد خضعت لعملية شفط دهون، إلا أن الأمور تطورت جراء إصابتها بجلطة دهنية بعد العملية، وهي من الجلطات النادرة التي تحصل.وبسبب افتقاد مستشفى التجميل لغرف العناية المطلوبة في حالات مماثلة، تمت الاستعانة بمستشفى "سيدة لبنان"، لكن الشابة وصلت متوفاة.يذكر أن فرح تحمل الجنسية الأردنية ووالدها عراقي الجنسية، وتسكن في الإمارات العربية المتحدة.أسباب طبية كثيرة ومضاعفات عدة من شأنها ان تكون سبباً في الوفاة. فكيف يشرحُ طبيبُ التجميل الذي امتنع عن ذكر اسمه (تجنباً للدخول في سجال مع أحد لا سيما ان الموضوع دقيق وحساس) لـ"النهار" الجلطة الدهنية ومضاعفاتها ونتائجها على المريض.يُعرّف طبيب التجميل الجلطة الدهنية بالقول انها "ناتجة من دخول كميّة من الدهون الى جهاز أوعية الدم التي تسبب انسداداً في شرايين أخرى وأعضاء أخرى. لكن هذه المضاعفات قد لا تؤدي الى حالة وفاة إلا في بعض الحالات الإستثنائية. لذا يرجَح أن يكون سبب وفاة قصاب عائداً الى دخول كمية كبيرة من الدهون في كامل الجسم وفي أكثر من نقطة، ما سببّ انسداداً في الرئة وتالياً الوفاة".وفي رأيه، هناك ضرورة لمعرفة هذه المضاعفات التي يمكن حصولها في أي عملية جراحية سواء أثناء العملية اوخلال الـ24 ساعة المقبلة، علماً ان نتائجها تختلف من حالة الى أخرى. فمن المرجح أن يكون نقص الأوكسيجين بالدم وانسداد الرئة قد أديّا الى وفاة المريضة.ويشرح طبيب التجميل انه "كلما كانت عملية شفط الدهون عميقة كلما زادت من مخاطر المضاعفات على المريض. فأحياناً يُصاب المريض بجلطة دهنية خفيفة لا يعرف بها المريض وتكون من دون عوارض، لكن اذا كانت الجلطة الدهنية قوية فهي تهدد بالوفاة".ويذكر انه "في كولومبيا منع زرع الدهون في المؤخرة لأن العملية تزيد من مخاطر الإصابة بالجلطة وتتطلب التعمق في المنطقة، في حين يجب ان تكون عملية شفط الدهون سطحية وناعمة".ماذا عن المعايير الطبيّة المفروضة لإجراء عملية شفط الدهون؟ هنا يعدد الطبيب أهمها:- عدم سحب كمية دهون توازي أكثر من 3% من وزن الجسم. فمثلاً اذا كانت الفتاة تزن 60 كيلوغراماً فعلينا ان نشفط 2 كيلوغرامين من الدهون كحدّ أقصى.اما عن عوارض الجلطة الدهنية التي تصيب المريض فتتفاوت بحسب قوة الجلطة بين توقف مفاجىء في القلب، دقات قلب سريعة، نقص في الاوكسيجين وضيق نفس. ويشدد الطبيب ان الجلطة الدهنية لا علاج لها، وانما نقدم علاجاً داعماً لتخطي الجلطة ومضاعفاتها.اما عن سبب أهمية وجود غرف العناية المطلوبة في حالات مماثلة، يؤكد الطبيب ان "مستشفيات التجميل ليست مجهزة لحالات حرجة كما هي المستشفيات الخاصة، لذا يقوم المستشفى بالتعاقد مع مستشفى قريب لمعالجة اي مضاعفات خطيرة".