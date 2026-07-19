حجز أكثر من 110 أطنان من الأغذية غير الآمنة ومنع ترويج 50 طنا من العسل وشبيه العسل

حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طنا من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية 2026.وأوضحت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أن هذه التدخلات نُفذت بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح التجارة والسلط الجهوية والمحلية، وأسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين، بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية والتصدي للممارسات التي تهدد صحة المستهلك.وتصدرت منتجات العسل قائمة المحجوزات، حيث تم بولايتي نابل وسوسة حجز قرابة 50 طنًا من العسل وشبيه العسل ومنع ترويجه، بعد الكشف عن تجاوزات تمثلت في خلط العسل المورد بالعسل المحلي، والإخلال ببيانات التأشير، ومغالطة المستهلك بشأن منشأ المنتوج، إلى جانب تدني الجودة وسوء ظروف الخزن والتصنيع.وفي قطاع اللحوم ومنتجاتها، حجزت فرق المراقبة أكثر من 17 طنًا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها بولايات نابل وتونس والكاف وجندوبة وسليانة.وشملت هذه المحجوزات نحو 11 طنًا من لحوم الديك الرومي والدجاج ومشتقاتهما المتعفنة، و3.5 طن من رؤوس الأغنام وأطراف الأبقار المجمدة داخل مخزن عشوائي، وأكثر من 2.5 طن من لحوم الدواجن ومشتقاتها، فضلا عن كميات من الكبد المجمد والمرقاز واللحوم غير الصالحة للاستهلاك.كما ضبطت فرق المراقبة مواد محظورة استُعملت في إعداد المرقاز داخل أحد محلات الجزارة.وأسفرت عمليات المراقبة كذلك عن حجز أكثر من 40 طنًا من الحبوب ومشتقاتها بولايات الكاف وسيدي بوزيد، شملت السميد والدقيق والمقرونة والكسكسي والشربة، بعد ثبوت تعرضها للرطوبة ونمو الفطريات وتكاثر الحشرات نتيجة سوء ظروف الخزن.وفي إطار مراقبة المياه المعلبة، تم حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية بولايات بن عروس وتونس وأريانة وسيدي بوزيد، بعد ضبطها مخزنة أو معروضة تحت أشعة الشمس، أو منتهية الصلوحية، أو محفوظة في ظروف لا تستجيب لمتطلبات السلامة الصحية.وشملت المحجوزات أيضًا أكثر من خمسة أطنان من البطاطا المتعفنة، و1200 لتر من الحليب السائب الذي تم إتلافه داخل مركز لتجميع الحليب، إضافة إلى كميات من الحليب ومشتقاته مجهولة المصدر.كما تم حجز 152 كلغ من الحلويات المحتوية على ملونات غذائية محظورة، و500 كلغ من العجين الغذائي منتهي الصلوحية، و577 كلغ من الفلفل الأحمر المجفف، و8 كلغ من الملون الأحمر، فضلا عن كميات من التوابل والخضر والغلال والمرطبات والمواد الغذائية المختلفة التي ثبت فسادها أو سوء حفظها وخزنها.وامتدت الحملات الرقابية إلى المطاعم السياحية والحانات والمقاهي والمحلات المفتوحة للعموم بمختلف ولايات الجمهورية، خاصة بالمناطق السياحية، حيث أسفرت عن تحرير محاضر معاينة، وإصدار قرارات غلق في حق عدد من المحلات المخالفة، وتوجيه إنذارات لتدارك الإخلالات المسجلة، إلى جانب حجز مواد غذائية ومثلجات ثبت عدم مطابقتها لمتطلبات السلامة الصحية.وأكدت الهيئة أن هذه التدخلات تندرج في إطار البرنامج الخصوصي للمراقبة خلال فصل الصيف، الذي يهدف إلى حماية صحة المستهلك والتصدي للممارسات التي تمس من سلامة الغذاء، مجددة التزامها بمواصلة تكثيف العمليات الرقابية وتطبيق القانون على جميع المخالفين.