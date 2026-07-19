رغم تراجع عدد الحوادث.. ارتفاع قتلى حوادث المرور في تونس بأكثر من 10% منذ بداية 2026

كشفعن ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور في تونس بنسبةمنذ بداية السنة الحالية وإلى غاية، رغم تراجع عدد الحوادث والإصابات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت الإحصائيات التي نشرها المرصد أنلقوا حتفهم في حوادث المرور خلال الفترة المذكورة، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.في المقابل، سجل عدد حوادث المرور انخفاضا بنسبة، حيث تراجع منخلال الفترة نفسها من سنة 2025 إلىإلى غاية 18 جويلية الجاري.كما انخفض عدد الجرحى بنسبة، بعد تراجع عدد المصابين منخلال سنة 2025 إلىخلال الفترة نفسها من سنة 2026.وفي ما يتعلق بأسباب الحوادث، تصدرقائمة العوامل المؤدية إلى حوادث المرور، إذ كان سببا فيمن مجموع الحوادث، تليهالتي تسببت في، أي ما يعادلمن إجمالي الحوادث.أما على مستوى الوفيات، فقد جاءتفي صدارة الأسباب، بعدما تسببت فيإلى غاية 18 جويلية الجاري، لتظل العامل الأكثر فتكا على الطرقات التونسية.وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور أن هذه الأرقامبشكل يومي، اعتمادا على المعطيات التي ترد إليه من المصادر الرسمية.