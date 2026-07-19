رغم تراجع عدد الحوادث.. ارتفاع قتلى حوادث المرور في تونس بأكثر من 10% منذ بداية 2026
كشف المرصد الوطني لسلامة المرور عن ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور في تونس بنسبة 10.49 بالمائة منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 جويلية 2026، رغم تراجع عدد الحوادث والإصابات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات التي نشرها المرصد أن 695 شخصا لقوا حتفهم في حوادث المرور خلال الفترة المذكورة، مقابل 629 قتيلا خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
في المقابل، سجل عدد حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.24 بالمائة، حيث تراجع من 3062 حادثا خلال الفترة نفسها من سنة 2025 إلى 2473 حادثا إلى غاية 18 جويلية الجاري.
كما انخفض عدد الجرحى بنسبة 19.46 بالمائة، بعد تراجع عدد المصابين من 3993 جريحا خلال سنة 2025 إلى 3216 جريحا خلال الفترة نفسها من سنة 2026.
وفي ما يتعلق بأسباب الحوادث، تصدر السهو وعدم الانتباه قائمة العوامل المؤدية إلى حوادث المرور، إذ كان سببا في 28.4 بالمائة من مجموع الحوادث، تليه السرعة التي تسببت في 561 حادثا، أي ما يعادل 22.7 بالمائة من إجمالي الحوادث.
أما على مستوى الوفيات، فقد جاءت السرعة في صدارة الأسباب، بعدما تسببت في 266 حالة وفاة إلى غاية 18 جويلية الجاري، لتظل العامل الأكثر فتكا على الطرقات التونسية.
وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتحيين بشكل يومي، اعتمادا على المعطيات التي ترد إليه من المصادر الرسمية.
وأظهرت الإحصائيات التي نشرها المرصد أن 695 شخصا لقوا حتفهم في حوادث المرور خلال الفترة المذكورة، مقابل 629 قتيلا خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
في المقابل، سجل عدد حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.24 بالمائة، حيث تراجع من 3062 حادثا خلال الفترة نفسها من سنة 2025 إلى 2473 حادثا إلى غاية 18 جويلية الجاري.
كما انخفض عدد الجرحى بنسبة 19.46 بالمائة، بعد تراجع عدد المصابين من 3993 جريحا خلال سنة 2025 إلى 3216 جريحا خلال الفترة نفسها من سنة 2026.
وفي ما يتعلق بأسباب الحوادث، تصدر السهو وعدم الانتباه قائمة العوامل المؤدية إلى حوادث المرور، إذ كان سببا في 28.4 بالمائة من مجموع الحوادث، تليه السرعة التي تسببت في 561 حادثا، أي ما يعادل 22.7 بالمائة من إجمالي الحوادث.
أما على مستوى الوفيات، فقد جاءت السرعة في صدارة الأسباب، بعدما تسببت في 266 حالة وفاة إلى غاية 18 جويلية الجاري، لتظل العامل الأكثر فتكا على الطرقات التونسية.
وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتحيين بشكل يومي، اعتمادا على المعطيات التي ترد إليه من المصادر الرسمية.
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