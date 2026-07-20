طالبات المبيت الجامعي البساتين بمنوبة يتوجن بجائزتين في مهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي

توجت مسرحية "نساء التيه" التي قدمتها طالبات المبيت الجامعي البساتين بمنوبة التابع لديوان الخدمات الجامعية للشمال بجائزتين في اختتام فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي، الذي انتظم بالعاصمة الجزائرية من 13 إلى 19 جويلية 2026، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.وحصد العمل المسرحي جائزة أحسن نص مسرحي وجائزة أحسن سينوغرافيا في إنجاز يؤكد تميز المشاركة التونسية في هذا الحدث الثقافي الجامعي الإفريقي.وشارك في أداء المسرحية كل من فرح الشاوش وآية التليلي وفريال الغربي وسوار الجزائري وإسلام البدوي ورانيا الرميلي وسمر الزمالي، فيما تولى الإخراج محمد عرفات القيزاني، وأشرفت على التأطير والإحاطة مديرة المبيت الجامعي البساتين بمنوبة، سماح الشارني.وأكد ديوان الخدمات الجامعية للشمال، في بلاغ، أن هذا التتويج يعكس المستوى الذي بلغته الطاقات الطلابية التونسية في المجال الثقافي والإبداعي ويبرز المكانة التي يحتلها المسرح الجامعي التونسي على الصعيدين الإفريقي والدولي، وذلك بفضل العناية المتواصلة بالأنشطة الثقافية داخل مؤسسات الخدمات الجامعية.