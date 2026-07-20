ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 32% إلى موفى ماي 2026

ارتفعفي تونس، باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدّر، بنسبةإلى موفى شهر، ليبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقريرالصادر عنوأوضح التقرير أنارتفعت بنسبة، بالتوازي مع ارتفاعبالنسبة نفسها، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.وأشار المرصد إلى أن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتأثر أساسا بثلاثة عوامل، تتمثل فيوبيّن أنسجلت خلال شهرارتفاعا بنحومقارنة بماي 2025، نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بسبب النزاع في المنطقة والمخاطر التي تهدد حركة عبور النفط عبروفي المقابل، سجلتحسنا بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، علما بأن الدولار يعد العملة الرئيسية المعتمدة في المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطاقية.