ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 32% إلى موفى ماي 2026
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس، باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدّر، بنسبة 32 بالمائة إلى موفى شهر ماي 2026، ليبلغ 5767 مليون دينار، مقابل 4373 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأوضح التقرير أن قيمة صادرات المنتجات الطاقية ارتفعت بنسبة 32 بالمائة، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الواردات بالنسبة نفسها، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وأشار المرصد إلى أن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتأثر أساسا بثلاثة عوامل، تتمثل في الكميات المتبادلة، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وأسعار خام برنت والمنتجات النفطية.
وبيّن أن أسعار خام برنت سجلت خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنحو 43.3 دولارا للبرميل مقارنة بماي 2025، نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بسبب النزاع في المنطقة والمخاطر التي تهدد حركة عبور النفط عبر مضيق هرمز.
وفي المقابل، سجل سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي تحسنا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، علما بأن الدولار يعد العملة الرئيسية المعتمدة في المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطاقية.
وأوضح التقرير أن قيمة صادرات المنتجات الطاقية ارتفعت بنسبة 32 بالمائة، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الواردات بالنسبة نفسها، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وأشار المرصد إلى أن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتأثر أساسا بثلاثة عوامل، تتمثل في الكميات المتبادلة، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وأسعار خام برنت والمنتجات النفطية.
وبيّن أن أسعار خام برنت سجلت خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنحو 43.3 دولارا للبرميل مقارنة بماي 2025، نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بسبب النزاع في المنطقة والمخاطر التي تهدد حركة عبور النفط عبر مضيق هرمز.
وفي المقابل، سجل سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي تحسنا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، علما بأن الدولار يعد العملة الرئيسية المعتمدة في المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطاقية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333199