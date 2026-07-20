بن عروس : 688 مشروعا ضمن مشروع وثيقة مخطط التنمية 2026 / 2030

يشمل برنامج الاستثمار الخاص بولاية بن عروس والمطروح ضمن وثيقة مشروع مخطط التنمية 2026 / 2030، برمجة 688 مشروعا بكلفة جملية تقدر بحوالي 4828 مليون دينار، من بينها2387 مليون دينار مبرمجة خلال فترة المخطط، وتشمل هذه البرمجة 243 مشروعا متواصلا باستثمارات تقدر بـ697 مليون دينار وذلك دون اعتبار المشاريع المخصصة للإقليم الثاني والمشاريع غير الموزعة، وفق وثيقة المشروع المعروضة للمصادقة عليها من قبل مجلس الجهات والاقاليم وتحصل صحفي "وات" على نسخة منها.وتندرج هذه المشاريع المبرمجة، في إطار تجسيد الرؤية والأهداف الاستراتيجية والأولويات التنموية لولاية بن عروس، حيث مثلت المشاريع المحلية 71 بالمائة من العدد الجملي للمشاريع المبرمجة خلال فترة المخطط، وبلغ عدد المشاريع المدرجة في هذا المستوى 487 مشروعا بقيمة استثمارات في حدود 534 مليون دينار، تليها المشاريع الجهوية بنسبة 21 بالمائة وتشمل 144 مشروعا بقيمة استثمارات في حدود 1260 مليون دينار، الى جانب المشاريع المدرجة على المستوى الإقليمي (12 مشروعا بقيمة استثمارات في حدود 9 مليون دينار) وعلى المستوى الوطني (45 مشروعا بقيمة استثمارات في حدود 584 مليون دينار).ومن حيث التوزيع القطاعي تمثل مشاريع التجهيزات الجماعية نسبة 58 بالمائة (402 مشاريع بقيمة استثمارات في حدود 386 مليون دينار) وتمثل مشاريع البنية الأساسية والخدمات نسبة 39 بالمائة من العدد الجملي للمشاريع ( 269 مشروعا بقيمة استثمارات في حدود 1815 مليون دينار)، في حين تمثل استثمارات البنية التحتية والخدمات 76 بالمائة والتجهيزات الجماعية نسبة 16 بالمائة ، والفلاحة والصيد البحري نسبة 7 بالمائة من جملة الاستثمارات المبرمجة ( 13 مشروعا بقيمة استثمارات في حدود 177 مليون دينار) والصناعة والصناعات غير المعملية ( 4 مشاريع بقيمة استثمارات في حدود 10 مليون دينار).وانطلاقا من قائمة المشاريع المقترحة سيتم، على سبيل الذكر، إتمام تنفيذ أشغال معاهد ثانوية بكل من المحمدية وفوشانة، كما تمت برمجة إحداث مدرسة ابتدائية بالمروج وبرمجة مشاريع جديدة تشمل أساسا بناء المعهد الثانوي بالزهراء ومعهد دوار الحوش (معتمدية فوشانة) بالإضافة إلى البرامج السنوية المتعلقة بتوسيع وتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية.اما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد تمت برمجة مشاريع تتمثل أساسا في احداث مستشفى نهاري بالعيادات الخارجية للمستشفى الجامعي بالياسمينات وإعادة بناء مستوصف بن عروس، الى جانب صيانة عدة مراكز صحة أساسية موزعة على كامل الولاية .وفيما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بهيكلة البنية التحتية حتى تستجيب لمقتضيات البيئة السليمة، تمت برمجة جملة من المشاريع تشمل أساسا، الانطلاق في الدراسات الخاصة بتهيئة وتهذيب جملة من الاحياء الشعبية وتهيئة 12 تقسيما سكنيا و8 اقامات وإنجاز 230 مسكنا فضلا عن برمجة مشروع لحماية مدينة المحمدية من الفيضانات وتهيئة منظومات الماء الصالح للشراب .وتمت في مجال التطهير، برمجة ربط احياء سكنية بالمحمدية (العليات، الحسبين سيدي فرج، الهناء2 وسبالة الشيخ) بشبكة التطهير بحي الوفاق بفوشانة وتهيئة وتغطية الاودية بحمام الشط .وتتمثل اهم المشاريع المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة في إعادة تأهيل شاملة لملعب حمادي العقربي برادس واحداث قاعتين للرياضات الجماعية بكل من المحمدية وفوشانة وملعب بلدي بالمروج وداري شباب بكل من نعسان وحمام الشط و انجاز 13 ملعبا حيا .اما في المجال البيئي فقد تمت برمجة اشغال تثمين واستصلاح وتهيئة سبخة رادس ودراسة استصلاح وتهيئة سواحل رادس وصولا الى حمام الشط .وفي مايتعلق بمجال النقل، فسيتم خلال فترة المخطط انجاز جملة من المشاريع على غرار انجاز الخط الثالث من الشبكة الحديدية السريعة (تونس – فوشانة –المحمدية ) وتمديد خط المترو عدد 6 نحو احياء المروج وتهيئة وتوسعة ميناء رادس التجاري .وفي المجال الفلاحي تمت برمجة 6 مشاريع تشمل أساسا تدعيم الموارد المائية واحكام التصرف المندمج بالمناطق السقوية واحداث محطة لتصفية مياه الشرب من مياه الشمال بمرناق وإعادة تهيئة منظومات الماء الصالح للشراب المعقدة بالوسط الريفي واعتماد مقاربة تنموية شاملة ودامجة لمختلف الشرائح وخاصة الموجهة منها لصغار الفلاحين والشباب والمرأة الريفية.ولمزيد تنويع فرص الاستثمار تمت برمجة تهيئة المنطقة الصناعية المغيرة 5 وتكثيف احداث الشركات الاهلية ومواصلة التشجيع على التمويل الصغير والتشاركي واحكام استغلال المجالات الصناعية الواعدة والعمل من اجل تركيز سياحة بديلة عبر دعم الاستثمار في هذا المجال والتشجيع على احداث أنماط إيواء جديدة وبديلة للنشاط الفندقي .