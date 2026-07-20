تونس تشارك بـ26 رياضيا في بطولة إفريقيا للجيدو للشبان بالمغرب
تشارك المنتخبات التونسية للجيدو في بطولة إفريقيا للأصاغر والأواسط (ذكورا وإناثا)، التي ستقام بمدينة الدار البيضاء المغربية من 23 إلى 26 جويلية 2026، بوفد يضم 26 رياضيا ورياضية.
وأوضح المكلف بتسيير الإدارة الفنية الوطنية بالجامعة التونسية للجيدو، شمس الدين الأحمر، أن المشاركة التونسية ستتوزع بين 14 رياضيا في صنف الذكور و12 رياضية في صنف الإناث.
وأشار إلى أن منافسات الأصاغر والصغريات ستقام يومي 23 جويلية (الفردي) و24 جويلية (الفرق)، فيما تجرى منافسات الأواسط والوسطيات يومي 25 و26 جويلية، على التوالي، للفردي والفرق.
وأضاف أن عنصرين من المنتخب الوطني سيشاركان في الفئتين العمريتين، وهما رنيم بن سليمان، التي ستنافس في صنفي الصغريات والوسطيات، وإياد عيساوي، الذي سيخوض منافسات الأصاغر والأواسط.
وبيّن الأحمر أن منتخب الأصاغر والصغريات أجرى تربصا إعداديا بمركز برج السدرية من 22 إلى 28 جوان الماضي، تحت إشراف المدربين البشير الخياري وعزيز الغزواني، فيما استعد منتخب الأواسط والوسطيات بمركز عين دراهم من 24 جوان إلى 4 جويلية، بإشراف نهال شيخ روحه ومحمد فاضل الغزواني.
كما دخل المنتخبان في تربص مشترك بالحي الوطني الرياضي للشباب بالمنزه منذ 13 جويلية، قبل التحول إلى المغرب يوم 21 جويلية بالنسبة للأصاغر والصغريات، ويوم 23 جويلية بالنسبة للأواسط والوسطيات.
وتضم قائمة المنتخب التونسي المشارِك في البطولة:
الصغريات: يسرى بالنور، أسيل بالنور، مرام الطيبي، إيمان فندري، نور الهدى غريبي، رنيم بن سليمان، خديجة الطرابلسي، وآية الشايب.
الأصاغر: يوسف السعيدي، ريان الرقيق، إلياس زقطة، محمد إلياس عرفاوي، أيوب عرفاوي، إسكندر العريبي، علي القصوري، محمد ملاط، وإياد عيساوي.
الوسطيات: نرجس هداجي، آمنة خلفاوي، آية حمدي، رنيم بن سليمان، وزينب الطرودي.
الأواسط: فراس بن نصيب، شهاب السحباني، أمان الله هروم، آدم الأندلسي، آدم كوكي، وإياد عيساوي.
وأوضح المكلف بتسيير الإدارة الفنية الوطنية بالجامعة التونسية للجيدو، شمس الدين الأحمر، أن المشاركة التونسية ستتوزع بين 14 رياضيا في صنف الذكور و12 رياضية في صنف الإناث.
وأشار إلى أن منافسات الأصاغر والصغريات ستقام يومي 23 جويلية (الفردي) و24 جويلية (الفرق)، فيما تجرى منافسات الأواسط والوسطيات يومي 25 و26 جويلية، على التوالي، للفردي والفرق.
وأضاف أن عنصرين من المنتخب الوطني سيشاركان في الفئتين العمريتين، وهما رنيم بن سليمان، التي ستنافس في صنفي الصغريات والوسطيات، وإياد عيساوي، الذي سيخوض منافسات الأصاغر والأواسط.
وبيّن الأحمر أن منتخب الأصاغر والصغريات أجرى تربصا إعداديا بمركز برج السدرية من 22 إلى 28 جوان الماضي، تحت إشراف المدربين البشير الخياري وعزيز الغزواني، فيما استعد منتخب الأواسط والوسطيات بمركز عين دراهم من 24 جوان إلى 4 جويلية، بإشراف نهال شيخ روحه ومحمد فاضل الغزواني.
كما دخل المنتخبان في تربص مشترك بالحي الوطني الرياضي للشباب بالمنزه منذ 13 جويلية، قبل التحول إلى المغرب يوم 21 جويلية بالنسبة للأصاغر والصغريات، ويوم 23 جويلية بالنسبة للأواسط والوسطيات.
وتضم قائمة المنتخب التونسي المشارِك في البطولة:
الصغريات: يسرى بالنور، أسيل بالنور، مرام الطيبي، إيمان فندري، نور الهدى غريبي، رنيم بن سليمان، خديجة الطرابلسي، وآية الشايب.
الأصاغر: يوسف السعيدي، ريان الرقيق، إلياس زقطة، محمد إلياس عرفاوي، أيوب عرفاوي، إسكندر العريبي، علي القصوري، محمد ملاط، وإياد عيساوي.
الوسطيات: نرجس هداجي، آمنة خلفاوي، آية حمدي، رنيم بن سليمان، وزينب الطرودي.
الأواسط: فراس بن نصيب، شهاب السحباني، أمان الله هروم، آدم الأندلسي، آدم كوكي، وإياد عيساوي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333183