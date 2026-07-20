تونس تشارك بـ26 رياضيا في بطولة إفريقيا للجيدو للشبان بالمغرب

تشاركفي بطولة إفريقيا للأصاغر والأواسط (ذكورا وإناثا)، التي ستقام بمدينةمن، بوفد يضموأوضح المكلف بتسيير الإدارة الفنية الوطنية بالجامعة التونسية للجيدو،، أن المشاركة التونسية ستتوزع بينفي صنف الذكور وفي صنف الإناث.وأشار إلى أن منافساتستقام يومي(الفردي) و(الفرق)، فيما تجرى منافساتيومي، على التوالي، للفردي والفرق.وأضاف أن عنصرين من المنتخب الوطني سيشاركان في الفئتين العمريتين، وهما، التي ستنافس في صنفي الصغريات والوسطيات، و، الذي سيخوض منافسات الأصاغر والأواسط.وبيّن الأحمر أن منتخب الأصاغر والصغريات أجرى تربصا إعداديا بمركزمن 22 إلى 28 جوان الماضي، تحت إشراف المدربين، فيما استعد منتخب الأواسط والوسطيات بمركزمن 24 جوان إلى 4 جويلية، بإشرافكما دخل المنتخبان في تربص مشترك بالحي الوطني الرياضي للشباب بالمنزه منذ، قبل التحول إلى المغرب يومبالنسبة للأصاغر والصغريات، ويومبالنسبة للأواسط والوسطيات.وتضم قائمة المنتخب التونسي المشارِك في البطولة:يسرى بالنور، أسيل بالنور، مرام الطيبي، إيمان فندري، نور الهدى غريبي، رنيم بن سليمان، خديجة الطرابلسي، وآية الشايب.يوسف السعيدي، ريان الرقيق، إلياس زقطة، محمد إلياس عرفاوي، أيوب عرفاوي، إسكندر العريبي، علي القصوري، محمد ملاط، وإياد عيساوي.نرجس هداجي، آمنة خلفاوي، آية حمدي، رنيم بن سليمان، وزينب الطرودي.فراس بن نصيب، شهاب السحباني، أمان الله هروم، آدم الأندلسي، آدم كوكي، وإياد عيساوي.