شركة السنيت" تطلق عملية بيع شقق اجتماعية بإقامة "النرجس" بالزهروني بأسعار تبدأ من 153 ألف دينار

أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (عمومية) عن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة "النرجس" بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من اليوم الاثنين 20 جويلية 2026.وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن المشروع يوفر أنماطا مختلفة من الشقق للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض "مسكن أول"، وذلك في إطار البرامج الوطنية لدعم الحصول على السكن الرئيسي.وتتوزع الشقق المعروضة للبيع وأسعارها (باعتبار الأداء على القيمة المضافة 7%) كالتالي:شقق (غرفة + قاعة استقبال): المساحة بداية من 56.00 م²، بسعر يبدأ من 153.4 الف دينارشقق (2 غرف + قاعة استقبال): المساحة بداية من 72.00 م²، بسعر ينطلق من 183.4 الف دينارشقق (3 غرف + قاعة استقبال): المساحة بداية من 104.00 م²، بسعر يبدأ من 267.1 الف ديناركما يتوفر مأوى سيارات أرضي لبعض الشقق المعروضة.وأضافت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أن مصالحها التجارية تنظم زيارات ميدانية للشقق المعروضة للبيع بـ "إقامة النرجس" لتمكين الراغبين في الشراء من معاينتها عن قرب والاطلاع على جودة الإنجاز والموقع المتميز المحاذي للمرافق العمومية بالمنطقة.