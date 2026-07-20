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تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 7% إلى موفى ماي 2026

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 14:59 قراءة: 0 د, 48 ث
      
بلغ الإنتاج الوطني من النفط الخام 489 ألف طن إلى موفى شهر ماي 2026، مسجلاً تراجعاً بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقرير "الظرف الاقتصادي (ماي 2026)" الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الإنتاج اليومي انخفض من 26.7 ألف برميل يومياً إلى موفى ماي 2025 إلى 25.3 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من سنة 2026.


وشمل هذا التراجع عدداً من أبرز الحقول النفطية، من بينها:


* عشتار: تراجع بـ51%.
* الزاوية: تراجع بـ100%.
* غريب: تراجع بـ44%.
* فرانيغ/باغ/الطرفة: تراجع بـ48%.
* حسدروبال: تراجع بـ24%.
* أم.أل.دي: تراجع بـ30%.
* آدم: تراجع بـ10%.

في المقابل، سجلت بعض الحقول تحسناً في مستويات الإنتاج، أبرزها:

* سيدي مرزوق: ارتفاع بـ91%.
* سركينة: ارتفاع بـ7%.
* شرقي: ارتفاع بـ67%.
* نوارة: ارتفاع بـ15%.

ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط التي يشهدها قطاع إنتاج النفط في تونس، رغم تسجيل تحسن في أداء عدد من الحقول خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
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