تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 7% إلى موفى ماي 2026

بلغإلى موفى شهر، مسجلاً تراجعاً بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقريرالصادر عنوأشار التقرير إلى أنانخفض منإلى موفى ماي 2025 إلىخلال الفترة نفسها من سنة 2026.وشمل هذا التراجع عدداً من أبرز الحقول النفطية، من بينها:تراجع بـ51%.تراجع بـ100%.تراجع بـ44%.تراجع بـ48%.تراجع بـ24%.تراجع بـ30%.تراجع بـ10%.في المقابل، سجلت بعض الحقول تحسناً في مستويات الإنتاج، أبرزها:ارتفاع بـ91%.ارتفاع بـ7%.ارتفاع بـ67%.ارتفاع بـ15%.ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط التي يشهدها قطاع إنتاج النفط في تونس، رغم تسجيل تحسن في أداء عدد من الحقول خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.