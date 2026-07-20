مهرجان الزهراء يعود في دورته الـ45 من 3 إلى 15 المقبل، بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات

بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات، يعود مهرجان الزهراء في دورته الـ45، تحت شعار "من جديد ...عودة الروح الثقافية"، من خلال برنامجٍ ثريّ يضمّ 11 عرضا يُراوح بين الموسيقى والمسرح والسينما، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 15 أوت 2026.وكشفت الهيئة المديرة للجمعية الثقافية لمهرجان الزهراء الدورة الـ45، عن برنامج العروض التي ستفتتحها الفنانة التونسية محرزية الطويل يوم 3 أوت 2026، فيما تُحيي الفنانة التونسية لبنى نعمان سهرة الاختتام يوم 15 أوت 2026.يوم 3أوت: عرض الافتتاح // الفنانة التونسية محرزية طويليوم 5 أوت: عرض الزهو الجربي الأصيليوم 6 أوت: عرض راب لـski7, Scara co et Hamedaيوم 7 أوت: عرض لنور وأورورايوم 8 أوت: العرض المسرحي العرائسي "خيال جميل"يوم 10: عرض غني معنا، زهرة تغني لنادر الشريفيوم 11 أوت: عرض فيم لقشة من السمايوم 12 أوت: عرض للفنانة التونسية درصاف الحمدانييوم 13 أوت: مسرحية "فيزا" لكريم الغربييوم 14 أوت: عرض الراب لـ"Elkatiba"يوم 15 أوت: عرض الاختتام // للفنانة التونسية لبنى نعمان