مهرجان الزهراء يعود في دورته الـ45 من 3 إلى 15 المقبل، بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات
بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات، يعود مهرجان الزهراء في دورته الـ45، تحت شعار "من جديد ...عودة الروح الثقافية"، من خلال برنامجٍ ثريّ يضمّ 11 عرضا يُراوح بين الموسيقى والمسرح والسينما، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 15 أوت 2026.
وكشفت الهيئة المديرة للجمعية الثقافية لمهرجان الزهراء الدورة الـ45، عن برنامج العروض التي ستفتتحها الفنانة التونسية محرزية الطويل يوم 3 أوت 2026، فيما تُحيي الفنانة التونسية لبنى نعمان سهرة الاختتام يوم 15 أوت 2026.
وتتوزع العروض كالتالي:
يوم 3أوت: عرض الافتتاح // الفنانة التونسية محرزية طويل
يوم 5 أوت: عرض الزهو الجربي الأصيل
يوم 6 أوت: عرض راب لـski7, Scara co et Hameda
يوم 7 أوت: عرض لنور وأورورا
يوم 8 أوت: العرض المسرحي العرائسي "خيال جميل"
يوم 10: عرض غني معنا، زهرة تغني لنادر الشريف
يوم 11 أوت: عرض فيم لقشة من السما
يوم 12 أوت: عرض للفنانة التونسية درصاف الحمداني
يوم 13 أوت: مسرحية "فيزا" لكريم الغربي
يوم 14 أوت: عرض الراب لـ"Elkatiba"
يوم 15 أوت: عرض الاختتام // للفنانة التونسية لبنى نعمان
وكشفت الهيئة المديرة للجمعية الثقافية لمهرجان الزهراء الدورة الـ45، عن برنامج العروض التي ستفتتحها الفنانة التونسية محرزية الطويل يوم 3 أوت 2026، فيما تُحيي الفنانة التونسية لبنى نعمان سهرة الاختتام يوم 15 أوت 2026.
وتتوزع العروض كالتالي:
يوم 3أوت: عرض الافتتاح // الفنانة التونسية محرزية طويل
يوم 5 أوت: عرض الزهو الجربي الأصيل
يوم 6 أوت: عرض راب لـski7, Scara co et Hameda
يوم 7 أوت: عرض لنور وأورورا
يوم 8 أوت: العرض المسرحي العرائسي "خيال جميل"
يوم 10: عرض غني معنا، زهرة تغني لنادر الشريف
يوم 11 أوت: عرض فيم لقشة من السما
يوم 12 أوت: عرض للفنانة التونسية درصاف الحمداني
يوم 13 أوت: مسرحية "فيزا" لكريم الغربي
يوم 14 أوت: عرض الراب لـ"Elkatiba"
يوم 15 أوت: عرض الاختتام // للفنانة التونسية لبنى نعمان
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