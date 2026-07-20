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لجنة المالية بالبرلمان تستمع الثلاثاء 21 جويلية لممثلي وزارتي الصناعة والاقتصاد للنظر في مشاريع قوانين استعجالية تخص قطاعي الطاقة والمناجم

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 15:46 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع استثنائية انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026.

وستخصص هذه الجلسة، للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة (الأعداد 49 و50 و51 لسنة 2026) والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية).


دعم شركة فسفاط قفصة (مشروع قانون عدد 49/2026):


يتعلق بمشروع قانون للموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف هذا القرض المسند لفائدة شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع هام يضمً اقتناء معدات منجمية حديثة لتطوير طاقة الإنتاج وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة في خطوة بيئية واقتصادية هامة للاستدامة المائية في الأنشطة المنجمية.

تمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي (مشروعا قانونين عدد 50 و51/2026):

يتعلق المشروعان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .

وتخص هاتان الاتفاقيتان عقد "مرابحة" متجدد لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي وتهدفان إلى توفير التمويلات اللازمة والمشتركة لتأمين عمليات استيراد الأسمدة والمواد الأولية الحيوية.

وتهدف أيضا إلى إتاحة صيغة تمويلية مرنة (رصيد متجدد) تمنح حرية السحب وإعادة الاستخدام فور السداد لتخفيف الأعباء المالية وضمان استمرارية الإنتاج.

وقد أوصى مكتب مجلس نواب الشعب بإعداد تقرير موحد يجمع بين مشروعي القانونين (50 و51) نظرا لوحدة الموضوع والجهة المستفيدة، وذلك لضمان تسريع الإجراءات والمصادقة عليهما في الجلسة العامة في أقرب الآجال.
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