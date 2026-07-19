JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:36 Tunis

الشاب خالد يحيي ثاني سهرات الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5ca20f94d682.60896479_mleqgnhipfokj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 10:50 قراءة: 1 د, 57 ث
      
ضمن فعاليات الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي، قدم مساء أمس السبت فنان الراي الجزائري الشاب خالد على ركح مسرح قرطاج الأثري حفلا فنيا سجل من خلاله عودته إلى جمهور قرطاج بعد غياب دام عقدا من الزمن.

في هذه السهرة التي حضرها جمهور من مختلف الأجيال، وأقيمت أمام شبابيك مغلقة، عاد الشاب خالد إلى عدد من الأغاني التي اشتهرت مغاربيا وعربيا في حفل طغت عليه الاختيارات الفنية التي طبعت بدايات انتشار هذا الفنان، انطلاقا من أغنية "المرسم" التي استهل بها الحفل، والتي تعود إلى سنوات الثمانين.


ولم يخيب ملك الراي آمال جمهوره الذي وقف في طوابير طويلة لساعات في درجات حرارة عليا سجلتها تونس يوم أمس، منتظرا ملاقاة هذا الفنان الذي امتدت شعبيته لأجيال مختلفة من كهول وشباب ويافعين، حيث كان حضوره متميزا على الركح بما جعل الجمهور يتفاعل مع مختلف أغانيه بمشاركته الغناء والرقص على الأغاني ذات الطابع الحماسي.


وأدى الشاب خالد خلال هذه الأمسية التي تواصلت على مدى أكثر من ساعة ونصف من الزمن، عددا من أغانيه التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب من بينها، "راقدة" و "سبابي نتيا" و "الشابة" و"مالها" و "روحي وهران" و "بختة" و "هي هي" و "ديدي" و "عيشة" و "C’est la vie". كما احتفى بالمغرب العربي الكبير و بمختلف البلدان العربية من خلال التغني بالجنسيات العربية، فضلا عن الالتحاف بعلمي تونس والجزائر.

لقي الحفل إعجاب الجمهور ممن عبروا عن استمتاعهم بما قدمه الفنان من أغان تنبش في ذاكرة أجيال من محبي فن الراي الجزائري النشأة، الذي ازدهر خاصة خلال التسعينات وبداية القرن العشرين، ورغم تراجعه في السنوات الأخيرة إلا أن الجمهور الحاضر طغت عليه فئة الشباب.
ولئن كان العرض في مستوى توقعات الجمهور على مستوى الحضور الركحي للفنان، إلا أنه لم يكن خاضعا لتصور فني واضح خاصة على مستوى التصور الفني وبرمجة الأغاني.

وسجلت هذه السهرة الثانية من الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي استياء في صفوف عديد الصحفيين الذين حضروا لتغطية حفل هذا الفنان العالمي وتم رفض تمكينهم من التواصل معه لأخذ تصريحات صحفية إثر الحفل، بعد ان تم تمكين البعض بشكل انتقائي، وذلك في تناقض تام مع ما صرحت به مديرة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، هند المقراني، خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم 7 جويلية للإعلان عن تفاصيل الدورة، إذ أكدت أنه تم الاتفاق مع مختلف الفنانين المبرمجين في الدورة على إقامة ندوات صحفية أو تقديم تصريحات للإعلام قبل العروض أو بعدها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333141

babnet

كل الأخبار...

11:36 - الاتحاد الفرنسي يعلن رحيل ديدييه ديشامب بعد مونديال 2026
11:35 - الستاغ: إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الحادية عشر صباحا و الرابعة بعد الزوال في عدد من الجهات
10:50 - الشاب خالد يحيي ثاني سهرات الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي
10:17 - مهرجان حمامات الدولي: يارا تلامس قلوب جمهورها بأشهر أغانيها التي رسّخت نجوميتها
10:13 - كأس العالم 2026: "فيفا" ترصد سبعة ملايين تعليق مسيء للاعبين والأجهزة الفنية خلال المونديال
10:04 - الإدارة العامة للأداءات تذكّر بآخر أجل يوم 20 جويلية 2026 لإيداع التّصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدّفع عن بعد
09:44 - نهائي مونديال 2026: إسبانيا والأرجنتين... صراع تاريخي لكسر التعادل
09:40 - إيميليانو مارتينيز: علينا الحفاظ على تركيزنا أمام إسبانيا من البداية إلى النهاية
09:31 - رودري: نهائي المونديال أمام الأرجنتين محطة مفصلية في تاريخ منتخب إسبانيا
09:24 - كأس العالم 2026 : تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة النهائي بين إسبانيا والأرجنتين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 جويلية 2026 | 4 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:16
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 10
Babnet
Babnet43°
43° Babnet
الــرياح:
2.82 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
42°-32
44°-32
41°-31
41°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio