كم سيحصل لاعبو إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم 2026؟

لم يقتصر تتويجبلقبعلى الإنجاز الرياضي، بل صاحبه أيضا عائد مالي كبير، بعدما رصدجائزة قدرهالبطل البطولة، وهي أكبر مكافأة مالية في تاريخ كأس العالم.ومن المنتظر أن يحصلعلى كامل قيمة الجائزة، والتي تعادل نحو، ضمن الجوائز المالية التي خصصها "فيفا" لنسخة 2026.وإلى جانب مكافأة التتويج، استفاد المنتخب الإسباني منبلغت، منحها الاتحاد الدولي لجميع المنتخبات المتأهلة، لتغطية نفقات المعسكرات التدريبية والسفر والتنظيم، وهي منحة مستقلة عن الجوائز المرتبطة بنتائج البطولة.وبحسب الاتفاق المبرم بينولاعبي المنتخب، سيحصل اللاعبون على نحومن قيمة جائزة التتويج، أي ما يقاربوبتوزيع هذا المبلغ على، سيحصل كل لاعب على مكافأة تقدر بحوالي، على أن تكون القيمة، دون تمييز بحسب عدد الدقائق التي خاضها كل لاعب أو عدد المباريات التي شارك فيها.ويعد هذا اللقبفي نهائيات كأس العالم، بعد تتويجه الأول سنة