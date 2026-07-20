كم سيحصل لاعبو إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم 2026؟
لم يقتصر تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 على الإنجاز الرياضي، بل صاحبه أيضا عائد مالي كبير، بعدما رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة قدرها 50 مليون دولار لبطل البطولة، وهي أكبر مكافأة مالية في تاريخ كأس العالم.
ومن المنتظر أن يحصل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على كامل قيمة الجائزة، والتي تعادل نحو 44 مليون يورو، ضمن الجوائز المالية التي خصصها "فيفا" لنسخة 2026.
وإلى جانب مكافأة التتويج، استفاد المنتخب الإسباني من منحة مشاركة بلغت 1.5 مليون دولار، منحها الاتحاد الدولي لجميع المنتخبات المتأهلة، لتغطية نفقات المعسكرات التدريبية والسفر والتنظيم، وهي منحة مستقلة عن الجوائز المرتبطة بنتائج البطولة.
وبحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الملكي الإسباني ولاعبي المنتخب، سيحصل اللاعبون على نحو 45 بالمائة من قيمة جائزة التتويج، أي ما يقارب 20 مليون يورو.
وبتوزيع هذا المبلغ على 26 لاعبا، سيحصل كل لاعب على مكافأة تقدر بحوالي 755 ألف يورو، على أن تكون القيمة موحدة لجميع أفراد المنتخب، دون تمييز بحسب عدد الدقائق التي خاضها كل لاعب أو عدد المباريات التي شارك فيها.
ويعد هذا اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم، بعد تتويجه الأول سنة 2010.
ومن المنتظر أن يحصل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على كامل قيمة الجائزة، والتي تعادل نحو 44 مليون يورو، ضمن الجوائز المالية التي خصصها "فيفا" لنسخة 2026.
وإلى جانب مكافأة التتويج، استفاد المنتخب الإسباني من منحة مشاركة بلغت 1.5 مليون دولار، منحها الاتحاد الدولي لجميع المنتخبات المتأهلة، لتغطية نفقات المعسكرات التدريبية والسفر والتنظيم، وهي منحة مستقلة عن الجوائز المرتبطة بنتائج البطولة.
وبحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الملكي الإسباني ولاعبي المنتخب، سيحصل اللاعبون على نحو 45 بالمائة من قيمة جائزة التتويج، أي ما يقارب 20 مليون يورو.
وبتوزيع هذا المبلغ على 26 لاعبا، سيحصل كل لاعب على مكافأة تقدر بحوالي 755 ألف يورو، على أن تكون القيمة موحدة لجميع أفراد المنتخب، دون تمييز بحسب عدد الدقائق التي خاضها كل لاعب أو عدد المباريات التي شارك فيها.
ويعد هذا اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم، بعد تتويجه الأول سنة 2010.
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