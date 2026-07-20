بلدية تونس: متابعة تقدم انجاز المشاريع المتصلة بقطاعي الشباب والرياضة محور جلسة عمل

مثلت متابعة نسق إنجاز المشاريع ذات الصلة بقطاعي الشباب والرياضة التي تشرف بلدية تونس على تنفيذها، محور جلسة عمل للجنة المشتركة بين البلدية المذكورة ووزارة الشباب والرياضة، انعقدت اليوم الإثنين بقصر البلدية بالقصبة، باشراف المكلفة بتسيير البلدية سماح دلدول، وبحضور الإطارات الفنية والإدارية المعنية من كلا الجهتين.ومكنت جلسة العمل، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس، من الوقوف على مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع، واستعراض الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، بما يضمن احترام الآجال المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة.وأكدت المكلفة بتسيير بلدية تونس بالمناسبة، على أهمية مواصلة التنسيق المشترك والتعاون بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية بالعاصمة.