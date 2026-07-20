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صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي ترتفع بـ57% خلال السداسي الأول من 2026

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 20:49 قراءة: 1 د, 25 ث
      
سجلت صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي خلال السداسي الأول من سنة 2026 نموا لافتا، حيث ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، لتبلغ نحو 41 ألف طن، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب.

كما ارتفعت عائدات التصدير بنسبة 42 بالمائة لتصل إلى حوالي 666 مليون دينار، في مؤشر يعكس الديناميكية المتواصلة التي يشهدها القطاع.


وشهدت وجهات التصدير توسعا ملحوظا، إذ بلغ عدد الأسواق المستوردة 62 وجهة، مع دخول أسواق جديدة، من بينها الأردن والبرازيل والصين وروسيا، إلى جانب الأسواق التقليدية، على غرار كندا والولايات المتحدة ودول الخليج وفرنسا وبلجيكا.


كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المصدرة، وهو ما يعكس، وفق المجلس، حيوية القطاع وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق العالمية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مزيد تثمين زيت الزيتون المعلب، عبر تحديد أهداف كمية ونوعية للمواسم المقبلة، بما يدعم مكانة تونس كأحد أبرز الفاعلين في السوق العالمية.

وصادق المجلس على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026، إلى جانب البرنامج الإشهاري والترويجي ذا المصلحة العامة لسنة 2027، الذي يهدف إلى تعزيز صورة زيت الزيتون التونسي كمنتج عالي الجودة، وتنويع الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة المستهلكين، مع مواكبة المتغيرات ومتطلبات الأسواق المستهدفة.

كما يتضمن البرنامج إدراج عمليات ترويجية مباشرة من المؤسسة إلى المستهلك، من خلال الحملات الإشهارية والتسويق الرقمي، بما يعزز حضور زيت الزيتون التونسي لدى المستهلك النهائي.

وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة على نتائج المناظرة الوطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب لموسم 2025-2026، التي ينظمها المركز الفني للصناعات الغذائية.

وقد أشرف على الاجتماع وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين عن المركز الفني للتعبئة والتغليف والمركز الفني للصناعات الغذائية.
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