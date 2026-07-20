صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي ترتفع بـ57% خلال السداسي الأول من 2026

سجلتخلال السداسي الأول من سنةنموا لافتا، حيث ارتفعت الكميات المصدرة بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، لتبلغ نحو، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب.كما ارتفعتبنسبةلتصل إلى حوالي، في مؤشر يعكس الديناميكية المتواصلة التي يشهدها القطاع.وشهدت وجهات التصدير توسعا ملحوظا، إذ بلغ عدد الأسواق المستوردة، مع دخول أسواق جديدة، من بينها، إلى جانب الأسواق التقليدية، على غراركما تم تسجيل، وهو ما يعكس، وفق المجلس، حيوية القطاع وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق العالمية.وأكد المشاركون في الاجتماع أهميةمن أجل مزيد تثمين زيت الزيتون المعلب، عبر تحديد أهداف كمية ونوعية للمواسم المقبلة، بما يدعم مكانة تونس كأحد أبرز الفاعلين في السوق العالمية.وصادق المجلس على، إلى جانب، الذي يهدف إلى تعزيز صورة زيت الزيتون التونسي كمنتج عالي الجودة، وتنويع الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة المستهلكين، مع مواكبة المتغيرات ومتطلبات الأسواق المستهدفة.كما يتضمن البرنامج إدراج، من خلال الحملات الإشهارية والتسويق الرقمي، بما يعزز حضور زيت الزيتون التونسي لدى المستهلك النهائي.وفي ختام الاجتماع، تمت، التي ينظمهاوقد أشرف على الاجتماع، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين عن