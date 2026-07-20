JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:37 Tunis

الإطلاق الرسمي لمسار تحيين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5e55c026ac87.39475725_epjlohknimqfg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 21:05 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أُطلق رسميًا، يوم 17 جويلية 2026، مسار تحيين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في تونس، وذلك خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة بمبادرة من وزارة البيئة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .
ووفقًا لما أفادت به جمعية  "تونسي" للعلوم التشاركية، التي شاركت في هذه الورشة، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي، والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي.


وتهدف المبادرة أساسًا إلى مواءمة الجرد الوطني مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال، وذلك بهدف تحديث المعارف الوطنية المتعلقة بالأنواع والأوساط الطبيعية والنظم البيئية، إلى جانب تعزيز منظومات جمع البيانات وإدارتها، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار والوفاء بالتزامات تونس الدولية في مجال التنوع البيولوجي.
ويُعد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال اتفاقًا دوليًا اعتمدته الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 2022، بهدف توجيه الجهود العالمية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي واستعادته إلى غاية سنة 2030.
وجمعت ورشة العمل ممثلين عن مؤسسات عمومية وجامعات ومراكز بحث ومكونات من المجتمع المدني، حيث أتاحت تحديد الاحتياجات المتعلقة ببيانات التنوع البيولوجي، وتعيين الأنواع والنظم البيئية ذات الأولوية التي تستوجب التحيين، واقتراح آليات للتنسيق وتبادل البيانات بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن وضع الأسس لخارطة طريق وطنية تضمن تحيينًا تدريجيًا ومستدامًا للجرد الوطني.

وفي هذه المناسبة، جددت الجمعية  التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، مؤكدة أهمية تعزيز العلوم التشاركية من خلال إشراك الباحثين ومكونات المجتمع المدني بفاعلية في جمع البيانات، بما يدعم صياغة سياسات بيئية تستند إلى المعرفة العلمية ويسهم في حماية الثروات الطبيعية للبلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333211

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  - 05:00 Spain Wins 2026 FIFA World Cup .
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 جويلية 2026 | 5 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:38
16:16
12:33
05:16
03:30
الرطــوبة:
% 20
Babnet
Babnet43°
37° Babnet
الــرياح:
0.58 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
46°-33
42°-32
41°-29
37°-27
  • Avoirs en devises 22731,3
  • (20/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37597 DT
  • (20/07)
  • 1 $ = 2,95069 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/07)     802,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/07)   29293 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio