وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للمبارزة

أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الاثنين على جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للمبارزة برئاسة محمد سفيان الشواشي تولى خلالها الاستماع لمشاغل الجامعة التي تمحورت اهمها حول وضعية البنية التحتية وعدم توفر قاعة رياضية فيدرالية خاصة برياضة المبارزة ونقص التجهيزات ومحدودية مواردها المالية.كما اطلع الوزير على استعدادات الجامعة للاستحقاقات الدولية القادمة وأهمها الألعاب الأولمبية لوس انجلس 2028، حيث اكد استعداد الوزارة لدعم الرياضيين وتوفير كل الظروف الملائمة من اجل مواصلة تشريف الراية الوطنية عاليا، داعيا الى ضرورة استهداف الرياضيين الشبان الواعدين وتمكينهم من عقود أهداف لتشجيعهم وخلق جيل جديد من أبطال المبارزة والتوجه للجهات لانتقاء المواهب ودعم انتشار هذه الرياضة التي تتطلب اهتماما ودعما مضاعفا نظرا لخصوصيتها وارتفاع تكاليف تجهيزاتها الرياضية.وقدم رئيس الجامعة التونسية للمبارزة من جهته استراتيجية عمل الجامعة التي تعدّ نموذجا ناجحا للتخطيط والمشاريع الرياديّة من خلال إنتهاجها لمسار عمل ينبني على مشروع متكامل لتطوير هذه الرياضة الأولمبية يقوم على الرقمنة من خلال إطلاق منصة رقمية والمتابعة العلمية الدقيقة للرياضيين على كل المستويات لاسيما منها الاعداد الذهني الجيد بالتعاون مع جميع الهياكل على غرار المرصد الوطني للرياضة والمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة إلى جانب تكريس اللامركزية في تنظيم البطولات الوطنية إيمانا منها بأن صناعة الابطال تتطلب الاعداد المسبق والعمل وفق مشروع ورؤية متكاملة على امتداد سنوات .ر-مر