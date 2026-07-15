الدورة 53 من مهرجان المنستير الدولي من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026
تنتظم الدورة الثالثة والخمسون من مهرجان المنستير الدولي من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026 بفضاء رباط المنستير، من خلال برنامج يضم 19 عرضا تتنوع بين الموسيقى والمسرح.
وتفتتح الدورة يوم 20 جويلية بالعرض الموسيقي "100 كمان" للفنان زياد الزواري، يليه عرض حضرة العوامرية، فيما يكون الاختتام يوم 18 أوت مع الفنان رؤوف ماهر.
ويتضمن البرنامج 15 عرضا موسيقيا و4 عروض مسرحية، وفق الروزنامة التالية:
* 20 جويلية: عرض 100 كمان لزياد الزواري (الافتتاح)، يليه عرض حضرة العوامرية
* 23 جويلية: عرض عشاق المحفل
* 24 جويلية: مسرحية الأطفال "أمك طنغو" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير
* 26 جويلية: العرض الموسيقي "فلاش باك" (الثمانينات والتسعينات)
* 28 جويلية: مسرحية "بامبينو" لبسام الحمراوي
* 30 جويلية: مسرحية "PSY" لجعفر القاسمي
* 31 جويلية: عرض موسيقي للفنان محمود فريح من إنتاج جمعية مهرجان المنستير الدولي
* 1 أوت: مسرحية "الهاربات" للمخرجة وفاء الطبوبي
* 2 أوت: عرض الراب "كازو"
* 4 أوت: عرض أوبرا كارمن الراقصة
* 5 أوت: حفل الفنان لطفي بوشناق
* 7 أوت: عرض موسيقي مع جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير
* 10 أوت: عرض الراب Young RZ
* 11 أوت: عرض "الزيارة" لسامي اللجمي
* 12 أوت: عرض الفن الشعبي مع وليد الصالحي
* 13 أوت: مسرحية "ولد الطلياني" إخراج الصادق حلواس
* 14 أوت: سهرة المالوف مع جمعية جوق سوسة بقيادة فتحي بوسنينة
* 15 أوت: حفل الفنان مرتضى الفتيتي
* 18 أوت: حفل الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر.
وتفتتح الدورة يوم 20 جويلية بالعرض الموسيقي "100 كمان" للفنان زياد الزواري، يليه عرض حضرة العوامرية، فيما يكون الاختتام يوم 18 أوت مع الفنان رؤوف ماهر.
ويتضمن البرنامج 15 عرضا موسيقيا و4 عروض مسرحية، وفق الروزنامة التالية:
* 20 جويلية: عرض 100 كمان لزياد الزواري (الافتتاح)، يليه عرض حضرة العوامرية
* 23 جويلية: عرض عشاق المحفل
* 24 جويلية: مسرحية الأطفال "أمك طنغو" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير
* 26 جويلية: العرض الموسيقي "فلاش باك" (الثمانينات والتسعينات)
* 28 جويلية: مسرحية "بامبينو" لبسام الحمراوي
* 30 جويلية: مسرحية "PSY" لجعفر القاسمي
* 31 جويلية: عرض موسيقي للفنان محمود فريح من إنتاج جمعية مهرجان المنستير الدولي
* 1 أوت: مسرحية "الهاربات" للمخرجة وفاء الطبوبي
* 2 أوت: عرض الراب "كازو"
* 4 أوت: عرض أوبرا كارمن الراقصة
* 5 أوت: حفل الفنان لطفي بوشناق
* 7 أوت: عرض موسيقي مع جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير
* 10 أوت: عرض الراب Young RZ
* 11 أوت: عرض "الزيارة" لسامي اللجمي
* 12 أوت: عرض الفن الشعبي مع وليد الصالحي
* 13 أوت: مسرحية "ولد الطلياني" إخراج الصادق حلواس
* 14 أوت: سهرة المالوف مع جمعية جوق سوسة بقيادة فتحي بوسنينة
* 15 أوت: حفل الفنان مرتضى الفتيتي
* 18 أوت: حفل الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر.
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