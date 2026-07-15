الدورة 53 من مهرجان المنستير الدولي من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026

تنتظم الدورة الثالثة والخمسون منمنبفضاء، من خلال برنامج يضمتتنوع بين الموسيقى والمسرح.وتفتتح الدورة يومبالعرض الموسيقيللفنان زياد الزواري، يليه عرض، فيما يكون الاختتام يوممع الفنانويتضمن البرنامج، وفق الروزنامة التالية:عرضلزياد الزواري (الافتتاح)، يليه عرضعرضمسرحية الأطفالمن إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستيرالعرض الموسيقي(الثمانينات والتسعينات)مسرحيةلبسام الحمراويمسرحيةلجعفر القاسميعرض موسيقي للفنانمن إنتاج جمعية مهرجان المنستير الدوليمسرحيةللمخرجة وفاء الطبوبيعرض الرابعرضحفل الفنانعرض موسيقي مععرض الرابعرضلسامي اللجميعرض الفن الشعبي معمسرحيةإخراج الصادق حلواسسهرة المالوف معبقيادة فتحي بوسنينةحفل الفنانحفل الاختتام مع الفنان