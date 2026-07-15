الترجي الرياضي يعزز صفوفه بمتوسط الميدان الدولي التونسي محمد بالحاج محمود

أتمّ الترجي الرياضي التونسي إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد بالحاج محمود بعقد يمتدّ لثلاثة مواسم إلى غاية جوان 2029، وفق ما اعلنه فريق باب سويقة في بلاغ أورده اليوم الاربعاء.وكان محمد بالحاج محمود الذي يشغل خطة متوسط الميدان دفاعي قد تقمص زي المنتخب التونسي في عدد من المسابقات، آخرها خلال كأس العالم الجارية حاليا في كل من الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.وتلقى الحاج محمود تكوينه في النجم الرياضي الساحلي قبل الالتحاق بفريقه الاول خلال موسم 2020-2021، مما مهد الى تجربة احترافية قادته الى البطولة السويسرية مع نادي لوغانو، حيث خاض خمس مواسم متتالية.ويعدّ متوسط الميدان محمد بالحاج محمود سادس انتدابات الترجي الرياضي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، اثر تعزيز صفوفه في وقت سابق بكل من حارس المرمى منتصر الصيد والجناح الايسر يوسف بشة والمدافعين المحوريين مروان الصحراوي ورائد الشيخاوي ومتوسط الميدان الكاميروني مايل مونييبي فيرنانديز.