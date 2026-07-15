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ابتكار تونسي لمكافحة الحشرة القرمزية يبلغ الدور النهائي في مسابقة وطنية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 17:10 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تأهل فريق "Enactus INSAT" إلى الدور النهائي لمسابقة تحدي المشاريع في مراحلها المبكرة ضمن المسابقة الوطنية "Enactus Tunisia"، وذلك بفضل مشروعه المبتكر "CactuSafe".

ويقدم المشروع حلا يعتمد على مكونات طبيعية لمكافحة الحشرة القرمزية التي تصيب التين الشوكي بما يساهم في حماية البيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ على صحة الفلاحين مع دعم استدامة القطاع الفلاحي.


ويجسد هذا التأهل ثمرة جهود أعضاء الفريق وإبداعهم والتزامهم بتطوير حلول مبتكرة ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.
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