منوبة: تقدّم موسم الحصاد بنسبة تفوق 90 بالمائة

وسط جهود كبيرة لحماية ما تبقى من مساحات الحبوب غير المحصودة من الحرائق، يتواصل بولاية منوبة موسم الحصاد مسجلا تقدّما بنسبة تفوق 90 بالمائة إثر تجميع 396 ألفا و13 قنطارا موزّعة إلى اكثر 287 ألف قنطار من القمح الصلب، و437 ألف قنطار من الشعير (انتهى حصاده)، ونحو 64 ألف قنطار من القمح اللين، وفق معطيات أفادت بها دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية صحفية "وات" .ووفق نفس المصدر، قدّرت المساحة المحصودة منذ انطلاق الموسم بنحو 34 ألف هكتار من جملة 37500 هكتار يتوقع حصادها، كما ناهزت كميات الإنتاج نحو 856 ألف قنطار منها ما يناهز 511 ألف قنطار من القمح الصلب الذي تجاوزت نسبة حصاده 85 بالمائة.ويتواصل تأمين عملية تجميع الكميات المحصودة بمراكز التجميع بالجهة والبالغ عددها 5 مراكز بلغت طاقتها المستغلة حاليا أكثر من 396 ألف قنطار، بالتوازي مع تواصل عملية الحصاد بعد توفير 128 آلة حاصدة في حالة جيدة لجمع الصابة في ظروف حسنة، فضلا عن 365 جرارا، و160 آلة لجمع التبن، و160 آلة ربط، و200 صهريج.وأكّد المصدر ذاته أنّه تم التعويل، خلال موسم الزراعات الكبرى الحالي، على أصناف قمح جيّدة وعالية الجودة وكان الصنف الأكثر اقبالا من الفلاحين " المعالي " الذي تم توزيع 3250 قنطارا منه قبل موسم البذر، ثم صنف "انرات 100" بكمية 2400 قنطارا، فضلا عن بقية الأصناف على غرار "رزاق" و"سليم" والصنف الجديد الذي دخل قيد الزراعة منذ سنوات قليلة وهو "الذهبي"، وبعض الأصناف الأخرى التي اثبتت جميعها تأقلما كبيرا مع الظروف المناخية والتربة بالجهة.يشار الى ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، تواصل المتابعة الميدانية لآلات الحصاد لضمان جودة المحصول والحدّ من الضياع مع التدخل لفحص و تعديل العديد من الآلات على عين المكان و مدّ سائقيها بالتوصيات التقنية اللازمة.