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المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدم غدا الخميس دراسة حول الرياضيات في قلب التنمية في تونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 15:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دراسته الاستراتيجية بعنوان: "الرياضيات في قلب التنمية في تونس: التشخيص والرهانات واستراتيجية الإصلاح"، وذلك خلال لقاء ينظم يوم الخميس 16 جويلية 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر دار المؤسسة بالبحيرة 1.

وتسلط الدراسة الضوء على الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتراجع مستوى الكفاءة في الرياضيات في تونس، وتبرز أهمية إصلاح هذا المجال كرافعة لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي.


وسيتناول اللقاء أبرز نتائج الدراسة إلى جانب استراتيجية الإصلاح المقترحة من قبل المعهد والتي تهدف إلى جعل الرياضيات والعلوم محرركا للتنمية الاقتصادية والمعرفية.
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