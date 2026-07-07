التمديد في الاحتفاظ بعناصر شبكة دولية للمخدرات بعد حجز أكثر من 100 كلغ من "الزطلة" ومليون د
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتمديد في الاحتفاظ لمدة خمسة أيام إضافية بعناصر شبكة دولية تنشط في ترويج المخدرات وغسيل الأموال، وذلك في إطار الأبحاث التي تشرف عليها الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.
وتأتي هذه الخطوة إثر عملية أمنية نوعية مكنت من حجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، إلى جانب مواد مخدرة أخرى، بعضها قادم من إحدى دول أمريكا الجنوبية، فضلا عن مبلغ مالي ضخم تجاوز مليون د.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن تفكيك الشبكة جاء إثر مجهود استعلامي دقيق تواصل لأكثر من شهر، حيث كشفت التحريات عن شبكة دولية تضم من بين عناصرها موظفة وزوجها المقيم بالخارج، والذي يتردد على جهة الملاسين بالعاصمة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، كثفت الوحدات الأمنية أبحاثها وتحرياتها، قبل أن تنفذ عملية مداهمة أسفرت عن حجز الشحنة الكبيرة من المخدرات والأموال.
كما مكنت التحقيقات المتواصلة من إيقاف أربعة أشخاص آخرين يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، من بينهم وكيلة شركة وسائق سيارة أجرة، ليرتفع عدد المحتفظ بهم إلى ستة أشخاص.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد جميع الأطراف المتورطة فيها، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف على القضاء.
وتأتي هذه الخطوة إثر عملية أمنية نوعية مكنت من حجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، إلى جانب مواد مخدرة أخرى، بعضها قادم من إحدى دول أمريكا الجنوبية، فضلا عن مبلغ مالي ضخم تجاوز مليون د.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن تفكيك الشبكة جاء إثر مجهود استعلامي دقيق تواصل لأكثر من شهر، حيث كشفت التحريات عن شبكة دولية تضم من بين عناصرها موظفة وزوجها المقيم بالخارج، والذي يتردد على جهة الملاسين بالعاصمة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، كثفت الوحدات الأمنية أبحاثها وتحرياتها، قبل أن تنفذ عملية مداهمة أسفرت عن حجز الشحنة الكبيرة من المخدرات والأموال.
كما مكنت التحقيقات المتواصلة من إيقاف أربعة أشخاص آخرين يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، من بينهم وكيلة شركة وسائق سيارة أجرة، ليرتفع عدد المحتفظ بهم إلى ستة أشخاص.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد جميع الأطراف المتورطة فيها، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف على القضاء.
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