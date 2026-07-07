مجلس الجامعات ينظر في الاستعدادات للعودة الجامعية القادمة

نظر مجلس الجامعات المنعقد، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الاستعدادات الجارية للعودة الجامعية 2026-2027، واستكمال مختلف الإجراءات الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاحها، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، عشية اليوم.كما اطّلع المجلس،بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، وبحضور رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس، على مدى تقدّم إنجاز منصّة التصرّف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ومنصّة تسجيل الطلبة الدوليين، ومستوى جاهزيتهما لدخول حيّز الاستغلال مع انطلاق السنة الجامعية 2026-2027، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات الجامعية، وتعزيز حوكمة القطاع، والارتقاء بجاذبية منظومة التعليم العالي على المستويين الوطني والدولي.وتناول المجلس، ملفات تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، المتعلقة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وجامعة تونس الافتراضية، وبرامج الماجستير المنجزة في إطار التعاون الدولي بالمؤسسات الجامعية العمومية.كما تابع المجلس عرضًا حول مشروع دعم البحث والتعليم العالي في مجال البيئة الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، واطّلع على مستوى تقدّم مختلف مكوّناته.وأكد بلعيد، بالمناسبة، على أهمية هذا المشروع في دعم منظومة البحث العلمي والتعليم العالي، وتعزيز دورها في مواجهة التحديات البيئية.