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تقرير البنك المركزي: الصادرات التونسية تحافظ على حصتها في السوق الأوروبية رغم تحسن الأداء

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 20:46 قراءة: 1 د, 53 ث
      
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 أن حصة الصادرات التونسية في سوق الاتحاد الأوروبي استقرت عند 0,53 بالمائة للسنة الثانية على التوالي، رغم تسجيل تحسن نسبي في قيمة الصادرات المقومة بالأورو.

وأوضح التقرير أن الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي نمت بنسبة 2,8 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل نمو الواردات الأوروبية بنسبة 2,4 بالمائة، إلا أن هذا الأداء لم يكن كافيا لرفع حصة تونس داخل السوق الأوروبية.


الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقود النمو

وسجل قطاع آلات ومعدات النقل أفضل أداء، إذ ارتفعت حصته في السوق الأوروبية إلى 0,70 بالمائة، بعد زيادة بأربع نقاط أساسية، مدعوما بارتفاع صادراته نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 12,6 بالمائة، مقابل نمو الواردات الأوروبية من هذه المنتجات بنسبة 5,8 بالمائة.


ويعكس هذا التطور الأداء الإيجابي لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي سجل نموا في صادراته الإجمالية بنسبة 8,7 بالمائة خلال سنة 2025.

كما ارتفعت حصة المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة من 0,11 بالمائة إلى 0,12 بالمائة، مدفوعة بزيادة صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 15,4 بالمائة، إلى جانب تحسن صادرات الفسفاط ومشتقاته واستمرار نمو مبيعات منتجات البلاستيك.

تراجع صادرات زيت الزيتون والطاقة

في المقابل، سجلت المواد الأساسية تراجعا لافتا، حيث انخفضت حصتها من 1,15 بالمائة سنة 2024 إلى 0,78 بالمائة سنة 2025، نتيجة تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 16,2 بالمائة، بسبب انخفاض متوسط سعر التصدير بنسبة 47,7 بالمائة.

كما تراجعت حصة المحروقات والمواد المعدنية وزيوت التشحيم إلى 0,11 بالمائة، بعد انخفاض صادرات هذا القطاع بنسبة 30,2 بالمائة، في ظل تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات وانخفاض الأسعار العالمية للنفط.

أما صادرات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، فقد سجلت نموا بوتيرة أقل من الواردات الأوروبية، مما أدى إلى تراجع طفيف في الحصة السوقية من 0,29 بالمائة إلى 0,28 بالمائة.

في المقابل، حافظت السلع المعملية الأخرى على استقرار حصتها عند 0,90 بالمائة، رغم أن نمو صادراتها ظل أقل من نمو الواردات الأوروبية.

الدينار يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام الأورو

وأشار التقرير إلى أن الدينار التونسي ارتفع، مع نهاية سنة 2025، بنسبة 9,8 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بنهاية سنة 2024، في حين تراجع بنسبة 1,6 بالمائة أمام الأورو.

وعزا البنك المركزي هذا التطور أساسا إلى الانخفاض الحاد للدولار مقابل الأورو في سوق الصرف الدولية، حيث فقد أكثر من 12 بالمائة من قيمته خلال الفترة ذاتها.

وباحتساب المعدلات السنوية، ظل الدينار مستقرا تقريبا أمام الأورو، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 3,8 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال سنة 2025.
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