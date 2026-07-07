تقرير البنك المركزي: الصادرات التونسية تحافظ على حصتها في السوق الأوروبية رغم تحسن الأداء

الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقود النمو



تراجع صادرات زيت الزيتون والطاقة



الدينار يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام الأورو



كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنةأناستقرت عندللسنة الثانية على التوالي، رغم تسجيل تحسن نسبي في قيمة الصادرات المقومة بالأورو.وأوضح التقرير أن الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي نمت بنسبةخلال سنة 2025، مقابل نمو الواردات الأوروبية بنسبة، إلا أن هذا الأداء لم يكن كافيا لرفع حصة تونس داخل السوق الأوروبية.وسجل قطاعأفضل أداء، إذ ارتفعت حصته في السوق الأوروبية إلى، بعد زيادة بأربع نقاط أساسية، مدعوما بارتفاع صادراته نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة، مقابل نمو الواردات الأوروبية من هذه المنتجات بنسبةويعكس هذا التطور الأداء الإيجابي لقطاع، الذي سجل نموا في صادراته الإجمالية بنسبةخلال سنة 2025.كما ارتفعت حصةمنإلى، مدفوعة بزيادة صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة، إلى جانب تحسن صادراتواستمرار نمو مبيعاتفي المقابل، سجلتتراجعا لافتا، حيث انخفضت حصتها منسنة 2024 إلىسنة 2025، نتيجة تراجع قيمة صادراتبنسبة، بسبب انخفاض متوسط سعر التصدير بنسبةكما تراجعت حصةإلى، بعد انخفاض صادرات هذا القطاع بنسبة، في ظل تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات وانخفاض الأسعار العالمية للنفط.أما صادرات، فقد سجلت نموا بوتيرة أقل من الواردات الأوروبية، مما أدى إلى تراجع طفيف في الحصة السوقية منإلىفي المقابل، حافظتعلى استقرار حصتها عند، رغم أن نمو صادراتها ظل أقل من نمو الواردات الأوروبية.وأشار التقرير إلى أنارتفع، مع نهاية سنة، بنسبةمقابلمقارنة بنهاية سنة 2024، في حين تراجع بنسبةأماموعزا البنك المركزي هذا التطور أساسا إلى الانخفاض الحاد للدولار مقابل الأورو في سوق الصرف الدولية، حيث فقد أكثر منمن قيمته خلال الفترة ذاتها.وباحتساب المعدلات السنوية، ظل الدينار مستقرا تقريبا أمام الأورو، بينما سجل ارتفاعا بنسبةمقابل الدولار الأمريكي خلال سنة