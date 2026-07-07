18 سنة سجنا ابتدائيا في حق المرشح الرئاسي السابق والمحامي سمير عبدلي

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة ثمانية عشر عاما في حق المرشح الرئاسي السابق والمحامي سمير عبدلي.وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام في حق السائق الخاص لسمير عبدلي، والسجن مدة عامين اثنين في حق كاتبته الخاصة بمكتبه للمحاماة وهي محالة بحالة سراح على ذمة القضية.وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة سمير العبدلي وسائقه الخاص وكاتبته الخاصة، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بجرائم ذات صبغة ارهابية وتبييض الأموال.