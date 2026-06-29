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البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تخسر أمام مصر وتحتل المركز الرابع

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 18:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حقق المنتخب التونسي لكرة السلة للشابات (أقل من 18 سنة) فوزاً عريضاً على نظيره المغربي بنتيجة 81-38، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات النسخة الثالثة من البطولة العربية، ليضمن صدارة الدور الأول.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في البطولة بانتصار مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة 68-45، ليواصل عروضه القوية ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب.


النتائج

السبت 27 جوان 2026


* المغرب × الجزائر: 66-59

الأحد 28 جوان 2026

* تونس × الجزائر: 68-45

الإثنين 29 جوان 2026

* تونس × المغرب: 81-38

الترتيب

1. تونس: 4 نقاط (مباراتان)
2. المغرب: 3 نقاط (مباراتان)
3. الجزائر: نقطتان (مباراتان)

البرنامج المتبقي

الأربعاء 1 جويلية 2026

* الجزائر × المغرب

الخميس 2 جويلية 2026

* تونس × الجزائر

السبت 4 جويلية 2026

* تونس × المغرب

وتحتضن قاعة رائد البجاوي بصفاقس منافسات البطولة العربية للشابات (أقل من 18 سنة)، التي تتواصل إلى غاية 4 جويلية 2026.
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