البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تخسر أمام مصر وتحتل المركز الرابع

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حقق المنتخب التونسي لكرة السلة للشابات (أقل من 18 سنة) فوزاً عريضاً على نظيره المغربي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات النسخة الثالثة من البطولة العربية، ليضمن صدارة الدور الأول.وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في البطولة بانتصار مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة، ليواصل عروضه القوية ويرفع رصيده إلىفي صدارة الترتيب.* المغرب × الجزائر:* تونس × الجزائر:* تونس × المغرب:1.(مباراتان)2.(مباراتان)3.(مباراتان)* الجزائر × المغرب* تونس × الجزائر* تونس × المغربوتحتضنمنافسات البطولة العربية للشابات (أقل من 18 سنة)، التي تتواصل إلى غاية